Stasera in TV, Il Principe cerca moglie: Eddy Murphy in una commedia cult che ha conquistato Hollywood

Pubblicazione: 08 marzo alle 08:00

Nel 1988, John Landis regalava al cinema una delle commedie più amate e iconiche degli anni Ottanta, un film che avrebbe consacrato definitivamente Eddie Murphy come una delle stelle più brillanti di Hollywood. "Il principe cerca moglie" non è solo una commedia romantica: è un cult che ha attraversato generazioni, diventando punto di riferimento per chiunque ami il genere e dimostrazione lampante di come il talento puro possa trasformare una trama apparentemente semplice in un capolavoro di intrattenimento. L'appuntamento è per questa sera, sul canale 27, alle 21.15.



La storia parte dall'immaginario e ricchissimo regno africano di Zamunda, dove il principe Akeem si prepara a ereditare il trono. Ma c'è un problema: suo padre, interpretato da un magistrale James Earl Jones, ha già combinato il suo matrimonio con una giovane donna sottomessa, educata per compiacere ogni desiderio del futuro re. Akeem, però, cresciuto con un'educazione occidentale e una mentalità moderna, non ne vuole sapere di questo destino già scritto. Vuole qualcosa che il denaro e il potere non possono garantire: una donna che lo ami per ciò che è davvero, non per la corona che porta.



Così, in uno degli espedienti narrativi più brillanti della commedia americana, Akeem convince il padre a concedergli un viaggio negli Stati Uniti. Destinazione: Queens, New York. Non la Manhattan scintillante dei grattacieli, ma il quartiere popolare dove la vita vera scorre senza filtri. Accompagnato dal fedele servitore Semmi, interpretato da Arsenio Hall, Akeem si trasforma da principe in cittadino comune, fingendosi uno studente povero alla ricerca di lavoro.

Il Principe cerca moglie - Paramonut Pictures





La scenografia colorata e vivace del film diventa un personaggio a sé. Il contrasto tra i fasti dorati del palazzo di Zamunda e le strade animate di Queens crea un'ironia visiva costante, un gioco di specchi tra due mondi apparentemente inconciliabili. Ed è proprio in questo contesto che Akeem trova impiego come inserviente in un fast food, un McDonald's mascherato sotto il nome di "McDowell's", dove il proprietario, Cleo McDowell interpretato da John Amos, è chiaramente ispirato alla catena più famosa del mondo.



È qui che Akeem incontra Lisa McDowell, interpretata da Shari Headley. Lisa non è la classica principessa da salvare: è una donna indipendente, ambiziosa, determinata a costruirsi un futuro con le proprie forze. Ed è esattamente questo che affascina Akeem. Il corteggiamento che ne segue è sincero, privo delle convenzioni che avrebbero reso tutto più semplice se solo avesse rivelato la sua vera identità. Ma questo rovinerebbe tutto: Lisa deve innamorarsi dell'uomo, non del principe.



Il film gioca magistralmente con questo doppio registro. Da un lato c'è la commedia romantica classica, con tutti i suoi topoi: l'amore impossibile, il rivale arrogante (il fidanzato di Lisa è un tipico "figlio di papà" insopportabile), il corteggiamento fuori dagli schemi. Dall'altro c'è una satira sociale sottile ma efficace: sul materialismo americano, sulle differenze culturali, sul significato stesso di ricchezza e felicità.



Ma ciò che rende "Il principe cerca moglie" un'opera memorabile è la performance straordinaria di Eddie Murphy. L'attore non si limita a interpretare Akeem: dà vita a ben sette personaggi diversi nel corso del film, compresi clienti eccentrici del barbiere e altri ruoli minori. Questa capacità trasformista, realizzata con un make-up magistrale che all'epoca rappresentava l'avanguardia tecnica, dimostra la versatilità assoluta di Murphy, capace di scomparire completamente nei suoi personaggi. Arsenio Hall fa lo stesso, interpretando oltre al fedele Semmi diversi altri ruoli secondari, in un gioco di maschere che rende la visione ancora più divertente a ogni riveduta.



La regia di John Landis, già celebre per aver diretto "Un lupo mannaro americano a Londra" e "The Blues Brothers", conferisce al film un ritmo perfetto. Le gag fisiche si alternano a momenti di commedia verbale raffinata, mentre la colonna sonora contribuisce a creare un'atmosfera che mescola eleganza africana e energia newyorkese. Il risultato è un film che non invecchia, che continua a funzionare a distanza di oltre trent'anni dalla sua uscita.



"Il principe cerca moglie" è diventato rapidamente un fenomeno culturale. Le battute sono entrate nel linguaggio comune, le scene iconiche vengono ancora citate e parodiate. Il film ha incassato oltre 280 milioni di dollari in tutto il mondo, dimostrando che una commedia intelligente, ben scritta e interpretata con passione può conquistare il pubblico globale senza bisogno di effetti speciali o budget faraonici.



La pellicola affronta anche, con leggerezza ma profondità, temi universali: l'identità, la libertà di scegliere il proprio destino, il valore delle relazioni autentiche in un mondo sempre più dominato dalle apparenze. Akeem rinuncia volontariamente ai suoi privilegi per sperimentare la vita vera, e in questo percorso scopre non solo l'amore, ma anche se stesso. È una favola moderna che parla a chiunque si sia mai sentito intrappolato dalle aspettative altrui.



