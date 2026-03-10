Stasera in TV, Indiana Jones e il tempio maledetto: curiosità sul capitolo più controverso e oscuro della saga

Pubblicazione: 10 marzo alle 10:30

Nel panorama cinematografico degli anni Ottanta, pochi film hanno suscitato reazioni tanto contrastanti quanto Indiana Jones e il tempio maledetto. Uscito nel 1984 sotto la regia di Steven Spielberg, questo secondo capitolo della saga archeologica rappresenta un caso unico: tecnicamente un sequel, cronologicamente un prequel, emotivamente il capitolo più estremo e divisivo dell'intera franchise. L'appuntamento è per stasera, sul canale 27, alle 21.10.



La pellicola ci catapulta nel 1935, un anno prima degli eventi narrati ne I predatori dell'arca perduta. Indiana Jones, interpretato da un Harrison Ford al culmine del suo carisma action, si trova a Shanghai per una transazione che si rivela mortale. Il magnate cinese che doveva ricompensarlo per il recupero dei resti dell'imperatore Nurhaci tenta invece di ucciderlo, innescando una fuga rocambolesca che coinvolge due compagni improbabili: Willie Scott, cantante di nightclub interpretata da Kate Capshaw, e Short Round, un giovane orfano dal carattere indomito affidato alle cure di Ke Huy Quan.



La fuga su un piccolo aereo precipita letteralmente sui monti dell'Himalaya, ai confini con l'India, dove il trio si ritrova catapultato in un'avventura che supera di gran lunga le aspettative di un classico film d'avventura. Un villaggio disperato implora il loro aiuto: una pietra mistica sacra è stata rubata e, peggio ancora, i bambini del villaggio sono scomparsi. Le tracce conducono a un culto oscuro che pratica magia nera, sacrifici umani e schiavitù infantile.

Indiana Jones e il tempio maledetto - Lucasfilm





Quello che distingue il tempio maledetto dai suoi predecessori e successori è proprio questa discesa negli inferi, letterale e metaforica. Spielberg costruisce un crescendo di tensione che culmina in alcune delle sequenze più disturbanti mai realizzate in un film destinato a un pubblico generalista. Il tempio nascosto, pieno di trappole e pericoli sovrannaturali, diventa il teatro di rituali agghiaccianti: la celebre scena del sacrificio umano, con il cuore strappato ancora pulsante dalla vittima, rimane impressa nella memoria collettiva come uno dei momenti più scioccanti del cinema anni Ottanta.



Non è un caso che questa pellicola abbia contribuito alla creazione della classificazione PG-13 negli Stati Uniti. L'intensità delle scene violente, unite a momenti di puro horror come il banchetto a base di prelibatezze disgustose o la camera delle torture, spinsero i censori a riconsiderare le categorie esistenti. In Italia e in altri paesi, il film ricevette divieti ai minori che ne limitarono significativamente la diffusione rispetto al capitolo precedente.



La struttura narrativa abbandona il tono pulp avventuroso del primo episodio per abbracciare atmosfere da horror gotico tropicale. I nemici non sono più nazisti stereotipati ma cultisti fanatici guidati dal Mola Ram di Amrish Puri, sacerdote di Kali che rappresenta una delle incarnazioni del male più inquietanti della saga. La magia nera non è più un artificio narrativo ma diventa elemento centrale, con le pietre Sankara che pulsano di potere sovrannaturale e il "sangue di Kali" che trasforma gli uomini in schiavi zombificati.



Sul piano produttivo, Indiana Jones e il tempio maledetto rappresenta un paradosso creativo. Girato con un budget importante e con tutto il supporto della Lucasfilm e della Paramount Pictures, il film riflette un momento particolare della vita di Spielberg, che attraversava una fase personale difficile. Questa oscurità interiore si riversa sullo schermo, creando un'opera tecnicamente impeccabile ma emotivamente più dura e cinica rispetto al suo predecessore.



La fotografia enfatizza contrasti estremi tra luce e ombra, le scenografie del palazzo del Maharaja e del tempio sotterraneo raggiungono livelli di dettaglio barocco impressionanti, mentre le sequenze d'azione come l'inseguimento sui carrelli minerari rimangono pietre miliari del cinema avventuroso. Eppure, dietro lo spettacolo tecnico si nasconde una narrazione che non concede respiro, che mette costantemente i protagonisti davanti a orrori morali e fisici.



Kate Capshaw costruisce un personaggio controverso in Willie Scott: lontana dalla Marion Ravenwood indipendente del primo film, Willie è inizialmente superficiale e isterica, una damigella in pericolo old style che divide ancora oggi il pubblico. Solo nel corso dell'avventura acquisisce spessore, rivelando coraggio insospettato. Ke Huy Quan, invece, porta sullo schermo uno Short Round che bilancia abilmente il ruolo di comic relief con momenti di genuino eroismo, creando uno dei sidekick più memorabili della saga.



Il villain Mola Ram incarna perfettamente l'escalation di tensione voluta da Spielberg. Non è un semplice antagonista ma un simbolo del male assoluto, capace di gesti che vanno oltre la violenza fisica per toccare la dimensione del sacrilego. Le sue invocazioni a Kali, i rituali cruenti, la capacità di asservire le menti attraverso il "sangue di Kali" lo rendono molto più inquietante di qualsiasi nemico precedente o successivo della saga.



La colonna sonora di John Williams mantiene i temi epici che hanno reso celebre la franchise ma li contamina con sonorità orientaleggianti e momenti di tensione quasi horror. La musica diventa complice della narrazione, accompagnando lo spettatore in questa discesa progressiva verso l'oscurità per poi esplodere nelle sequenze d'azione più adrenaliniche.



Con i suoi 118 minuti di durata, Indiana Jones e il tempio maledetto non concede momenti morti. Dalla Shanghai Art Deco dell'apertura ai villaggi indiani devastati dalla povertà, dalle sale dorate del palazzo alle viscere della terra dove si consuma il male, il film mantiene un ritmo serrato che non lascia spazio alla noia ma nemmeno al sollievo emotivo.



Il personaggio di Indiana Jones stesso subisce un'evoluzione particolare in questo capitolo. Lo troviamo più cinico, più interessato al denaro e alla gloria personale che non alla preservazione storica. Il suo arco di trasformazione, dalla mercenaria ricerca di "fortune and glory" alla riscoperta di valori più profondi attraverso il confronto con la sofferenza del villaggio, rappresenta forse il viaggio più significativo dell'intera saga.



La produzione ha dovuto affrontare sfide logistiche considerevoli. Impossibilitato a girare in India per ragioni diplomatiche legate alla sceneggiatura, il team ha dovuto ricreare gli ambienti tra Sri Lanka e gli studi cinematografici, costruendo scenografie di dimensioni colossali che ancora oggi impressionano per complessità e dettaglio.



A distanza di quattro decenni dalla sua uscita, Indiana Jones e il tempio maledetto rimane il capitolo più controverso e discusso della saga. Troppo oscuro per alcuni, perfettamente calibrato per altri, rappresenta un esempio unico di come un blockbuster possa spingere i confini del genere avventuroso verso territori più adulti e perturbanti, mantenendo comunque intatta la capacità di intrattenere e stupire.



La sua eredità va oltre i numeri al botteghino. Ha ridefinito cosa potesse mostrare un film d'avventura mainstream, ha contribuito a creare nuove classificazioni censorie, ha dimostrato che il pubblico era pronto per narrazioni più mature anche all'interno di franchise apparentemente leggere. Un esperimento che Spielberg non avrebbe più ripetuto con tale radicalità, rendendo questo secondo capitolo un unicum irripetibile nella filmografia del regista e nella storia del cinema d'avventura.