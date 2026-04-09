Stasera in TV la nuova serie con Claudio Bisio che sovverte il crime italiano: quello che devi sapere su Uno sbirro in Appennino

Pubblicazione: 09 aprile alle 11:12

Una nuova fiction italiana si prepara a conquistare il pubblico della prima serata: Uno sbirro in Appennino. La serie porta sullo schermo una storia che unisce mistero e introspezione, ambientata in un piccolo borgo dove ogni segreto sembra destinato a emergere. Il protagonista è un poliziotto segnato dal passato, costretto a fare i conti con ciò che aveva cercato di lasciarsi alle spalle. Tra indagini, relazioni complesse e dinamiche di provincia, la narrazione promette un racconto autentico e coinvolgente. Non si tratta del solito crime: qui i casi diventano lo specchio dell’animo umano. E l’Appennino non è solo uno sfondo, ma una presenza viva e determinante. L'appuntamento è per stasera su Rai 1 alle 21:30.

La storia ruota attorno al commissario Vasco Benassi, interpretato da, che torna nel paese immaginario di Muntagò dopo un periodo difficile vissuto a Bologna. Il trasferimento non è una scelta, maQui si trova subito coinvolto in un caso delicato:I sospetti si concentrano sulla sua badante, Karina, figura enigmatica che sembra nascondere più di quanto lasci intendere. Ma l’indagine è solo il punto di partenza di un viaggio molto più personale.

Parallelamente al caso, Benassi deve affrontare il proprio passato. Il ritorno a Muntagò riporta a galla ricordi familiari dolorosi, in particolare legati alla sorella defunta, e lo costringe a confrontarsi con ciò che ha sempre evitato. A complicare tutto c’è il rapporto con Nicole Poli, la sindaca del paese e sua vecchia fiamma, interpretata da Valentina Lodovini. Il loro riavvicinamento è carico di tensioni, emozioni irrisolte e nuove responsabilità, soprattutto per via di un segreto che riguarda il figlio di lei, soprannominato “Il Magico”.

Claudio Bisio in una scena di Uno sbirro in Appennino fonte: Rai Fiction

La serie si distingue per il suo approccio narrativo: ogni caso poliziesco non si limita alla scoperta del colpevole, ma diventa un’occasione per esplorare le relazioni, i traumi e le fragilità dei personaggi. Questo è il cuore del progetto ideato da Fabio Bonifacci e diretto da Renato De Maria, che hanno voluto creare un “poliziesco alla nostra maniera”, capace di mescolare generi diversi senza perdere coerenza.

Accanto a Benassi troviamo una squadra eterogenea e ben caratterizzata. L’agente Amaranta Palomba, interpretata da Chiara Celotto, instaura con lui un rapporto quasi filiale, basato su traumi condivisi e una comune difficoltà nelle relazioni. Gaetana, cugina del commissario e ispettrice di polizia,Fosco, detto Foscolo, interpretato da Michele Savoia, è invece un personaggio più fragile, segnato da attacchi di panico ma capace di offrire momenti di leggerezza.

Intorno a loro si muove un microcosmo fatto di legami familiari, abitudini di paese e dinamiche sociali tipiche dei piccoli centri. Il bar locale, gestito da Bruno, diventa un punto nevralgico dove circolano informazioni e si intrecciano storie. Anche i personaggi più giovani, come Macchio, rappresentano una generazione in cerca di identità, sospesa tra tradizione e desiderio di cambiamento.

Una scena da Uno sbirro in Appennino fonte: Rai Fiction

Un elemento fondamentale della fiction è proprio l’Appennino. Non è solo un’ambientazione, ma un vero protagonista: un luogo che incarna l’identità italiana più autentica, con le sue contraddizioni, i suoi ritmi lenti e la forte connessione con le radici. La serie riesce a raccontare questo mondo senza cadere negli stereotipi, mostrando un’umanità concreta, mai sopra le righe.

In definitiva, Uno sbirro in Appennino è una proposta televisiva che unisce intrattenimento e profondità. Offre un racconto accessibile ma ricco di sfumature, capace di coinvolgere sia chi cerca una storia crime sia chi è interessato a personaggi complessi e realistici. Un appuntamento utile anche per comprendere come la fiction italiana stia evolvendo, sperimentando nuove forme narrative e valorizzando il territorio come elemento centrale della narrazione.