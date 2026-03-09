Stasera in tv la nuova serie italiana con Alessandro Gassman: trama e dettagli su Guerrieri

Pubblicazione: 09 marzo alle 14:48

Da lunedì 9 marzo, Rai 1 accoglie in prima serata una fiction che promette di ridefinire i confini tra giustizia personale e dovere professionale. Guerrieri - La regola dell'equilibrio porta sullo schermo Alessandro Gassmann nei panni di Guido Guerrieri, avvocato penalista barese capace di immergersi totalmente nei casi che difende, al punto da trasformare ogni processo in una questione esistenziale.



La serie, diretta da Gianluca Maria Tavarelli e liberamente tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio – Ragionevoli dubbi, Le perfezioni provvisorie e La regola dell'equilibrio – si distingue per un approccio che mescola il legal thriller con l'introspezione psicologica. L'autore stesso ha collaborato alla sceneggiatura, garantendo quella fedeltà allo spirito originale che i lettori della saga apprezzeranno.



Quattro serate, quattro casi che metteranno alla prova non solo le capacità investigative di Guerrieri, ma soprattutto la sua tenuta emotiva. L'avvocato protagonista non è il classico eroe televisivo: è un uomo frammentato, separato dalla moglie Sara, che trova nella boxe l'unica valvola di sfogo per una tensione interiore costante. La sua grande dote – un'empatia quasi viscerale verso i clienti – diventa sistematicamente il suo tallone d'Achille.

Alessandro Gassman in una scena di Guerrieri, fonte: Rai





Nella prima puntata, intitolata Ragionevoli dubbi, Guerrieri accetta di difendere Fabio Paolicelli, già condannato in primo grado per traffico internazionale di droga e ora pentito della confessione. Ma tra i due esiste un conto in sospeso legato al passato, un tradimento mai del tutto metabolizzato. Come si difende qualcuno che ti ha ferito profondamente? E soprattutto, fino a che punto la professionalità può tenere a bada il rancore personale? La seconda puntata, Le perfezioni provvisorie, in onda il 16 marzo, proseguirà con nuovi enigmi. Seguiranno Colpevole il 23 marzo e il gran finale con La regola dell'equilibrio il 30 marzo, episodio che dà il titolo all'intera serie e che promette di chiudere il cerchio narrativo con rivelazioni decisive.



Accanto a Gassmann, la serie schiera un cast corale che arricchisce la narrazione. Michele Venitucci interpreta Carmelo Tancredi, ispettore di polizia e amico fidato di Guerrieri, figura di raccordo tra il mondo legale e quello investigativo. Ivana Lotito è Annapaola Doria, ex giornalista di cronaca nera convertita a detective privato, donna dall'intuito affilato e dalla determinazione incrollabile.



Gli episodi andranno in onda ogni lunedì alle 21:30 su Rai 1, ma per chi preferisce la fruizione on demand o desidera recuperare le puntate, tutti gli episodi saranno disponibili in streaming su RaiPlay, permettendo una visione libera dai vincoli dell'appuntamento settimanale.