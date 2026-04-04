Stasera in tv la prima puntata della serie tv Sky con un vincitore all'Oscar, ecco perché vederla

Pubblicazione: 04 aprile alle 10:25

C'è qualcosa di profondamente affascinante nell'idea di un assassino perfetto. Un professionista talmente abile da risultare invisibile, capace di assumere qualsiasi identità e di colpire senza lasciare traccia. È questo il cuore pulsante di The Day of the Jackal, la serie Sky Original che questa sera arriva per la prima volta in tv su Cielo alle 21:20 e che non potete assolutamente perdervi, dopo aver conquistato il pubblico italiano in streaming.



Protagonista assoluto è Eddie Redmayne, attore britannico vincitore di Oscar, Tony e BAFTA Award, che qui si cala nei panni dello Sciacallo con una trasformazione che va ben oltre il semplice cambio di costume. Redmayne costruisce un personaggio dalle molteplici sfaccettature: assassino spietato e metodico, ma anche uomo capace di condurre una doppia vita accanto a Nuria, interpretata dalla star internazionale Úrsula Corberó. È il paradosso di chi uccide su commissione mantenendo l'apparenza di una vita normale, una dualità che Redmayne esplora con la precisione chirurgica che lo contraddistingue.

Eddie Redmayne in The Day of the Jackal, fonte: Sky Original





La serie, disponibile in esclusiva streaming su Sky e NOW e ora anche in televisione, si presenta come una rivisitazione contemporanea in dieci episodi dell'iconico romanzo di Frederick Forsyth, già portato al cinema nel 1973. Ma qui non si tratta di un semplice remake nostalgico. La produzione britannica firma un thriller psicologico ambientato ai giorni nostri, dove la tecnologia dei servizi segreti si scontra con l'astuzia di un criminale che sembra sempre un passo avanti.



Accanto a Redmayne troviamo Lashana Lynch, vincitrice del BAFTA Rising Star Award, nei panni di Bianca, tenace ufficiale dell'MI6. È lei l'avversario inaspettato che lo Sciacallo si trova ad affrontare quando, dopo l'ennesimo incarico portato a termine con successo, attira l'attenzione dell'intelligence britannica. Si innesca così una caccia implacabile che attraversa Monaco, Tallinn e diverse capitali europee, un inseguimento che diventa progressivamente una partita a scacchi dove ogni mossa può essere letale.



La struttura narrativa della prima stagione alterna momenti di azione pura a passaggi più riflessivi, costruendo una tensione crescente che esplode negli episodi centrali. The Day of the Jackal rappresenta quel tipo di thriller europeo che sa bilanciare azione e profondità psicologica, spettacolo e riflessione. Non cerca scorciatoie narrative né si affida a colpi di scena gratuiti. Costruisce invece una storia stratificata dove ogni elemento, ogni personaggio secondario, ogni location contribuisce a un disegno più ampio. È una serie che richiede attenzione, che premia chi segue i dettagli e coglie i riferimenti sottili disseminati lungo i dieci episodi.