Stasera in tv, le anticipazioni di Le Iene Inside e quella domanda che fa paura: ci si può abituare alla guerra?
Su Italia 1 nuovo appuntamento con il format di approfondimento del programma Le Iene, stasera la guerra entra nello schermo.
Stasera, martedì 5 maggio 2026, in prima serata su Italia 1, torna lo spin-off de Le Iene, Le Iene presentano: Inside, con un'inchiesta curata da Matteo Viviani e Nicola Remisceg dedicata alla guerra. Dopo aver sviscerato il tema della droga e delle neo frontiere della tossicodipendenza, nella puntata della scorsa settimana intitolata Droghe e nuove droghe, oggi il programma affronta un altro tema spinoso: la guerra. Lo speciale, infatti, parte da una domanda che riecheggia fortissima in questi giorni difficili sul fronte internazionale: ci si può abituare alla guerra?Ucraina, Gaza, Iran, Venezuela, Libano, sono tutti fronti aperti e caldissimi e rappresentano un'escalation che non si viveva, con questa forza, da molti anni. In particolare, al centro dell'indagine c'è l'uso di video propagandistici creati con intelligenza artificiale al fine di manipolare le informazioni e di conseguenza modificare la percezione degli utenti, orientandone in qualche modo il pensiero.
Il reportage del programma di Italia 1 prova, dunque a raccontare la terribile realtà della guerra da più punti di vista, esplorando quelle che sono le connessioni tra informazione, propaganda e nuove tecnologie. Nel contesto dei conflitti contemporanei, non ultimo quello tra USA, Israele e Iran, infatti, l'intelligenza artificiale sta alimentando una nuova forma di guerra ibrida fatta di video falsi iper-realistici, capaci di mettere in crisi il confine stesso tra realtà e finzione. Occorre dunque imparare a distinguere le informazioni reali da quelle create ad hoc per disinformare, un'arte sempre più difficile da esercitare, tra fake news e video deepfake.Tra i punti più importanti di questa propaganda digitale vanno anche inseriti i video animati iper-virali, spesso in stile LEGO, realizzati in Iran per demolire l'autorità di Trump e dei suoi alleati, con un linguaggio che mescola intrattenimento, satira salace, se non volgare, e disinformazione. Micro filmati che, nonostante il divieto delle piattaforme ufficiali, sono stati diffusi senza sosta e senza argini dagli utenti di tutto il mondo.
Inside è uno spazio autonomo, costruito all'interno del mondo de Le Iene, un programma pensato per sviluppare argomenti complessi, grazie a inchieste più lunghe, stratificate e con maggiore respiro narrativo, meno legate ai tempi serrati della trasmissione madre.
La nuova puntata de Le iene presentano: Inside va in onda martedì 5 maggio 2026, a partire dalle 21.20 su Italia 1. Lo show è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.