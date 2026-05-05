Stasera in tv, le anticipazioni di Le Iene Inside e quella domanda che fa paura: ci si può abituare alla guerra?

Pubblicazione: 05 maggio alle 08:15

Stasera, martedì 5 maggio 2026, in prima serata su Italia 1, torna lo spin-off de Le Iene, Le Iene presentano: Inside, con un'inchiesta curata da Matteo Viviani e Nicola Remisceg dedicata alla guerra. Dopo aver sviscerato il tema della droga e delle neo frontiere della tossicodipendenza, nella puntata della scorsa settimana intitolata Droghe e nuove droghe, oggi il programma affronta un altro tema spinoso: la guerra. Lo speciale, infatti, parte da una domanda che riecheggia fortissima in questi giorni difficili sul fronte internazionale: ci si può abituare alla guerra?

, sono tutti fronti aperti e caldissimi e rappresentano un'escalation che non si viveva, con questa forza, da molti anni. In particolare, al centro dell'indagine c'èal fine di manipolare le informazioni e di conseguenza modificare la percezione degli utenti, orientandone in qualche modo il pensiero.

Il reportage del programma di Italia 1 prova, dunque a raccontare la terribile realtà della guerra da più punti di vista, esplorando quelle che sono le connessioni tra informazione, propaganda e nuove tecnologie. Nel contesto dei conflitti contemporanei, non ultimo quello tra USA, Israele e Iran, infatti, l'intelligenza artificiale sta alimentando una nuova forma di guerra ibrida fatta di video falsi iper-realistici, capaci di mettere in crisi il confine stesso tra realtà e finzione. Occorre dunque imparare a distinguere le informazioni reali da quelle create ad hoc per disinformare, un'arte sempre più difficile da esercitare, tra fake news e video deepfake.

Tra i punti più importanti di questa propaganda digitale vanno anche inseriti i, spesso in stile LEGO, realizzati in Iran per demolire l'autorità di Trump e dei suoi alleati, con un linguaggio che mescola intrattenimento, satira salace, se non volgare, e disinformazione. Micro filmati che, nonostante il divieto delle piattaforme ufficiali,

Inside è uno spazio autonomo, costruito all'interno del mondo de Le Iene, un programma pensato per sviluppare argomenti complessi, grazie a inchieste più lunghe, stratificate e con maggiore respiro narrativo, meno legate ai tempi serrati della trasmissione madre.

La nuova puntata de Le iene presentano: Inside va in onda martedì 5 maggio 2026, a partire dalle 21.20 su Italia 1. Lo show è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.