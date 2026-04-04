Stasera in TV, L'Esorcista: perché questo film del 1973 terrorizza tutti ancora oggi (a distanza di 50 anni)

Pubblicazione: 04 aprile alle 10:00

Ci sono film che attraversano i decenni mantenendo intatto il loro potere ipnotico, opere che sfidano il tempo e continuano a insinuarsi nei nostri incubi. L'Esorcista di William Friedkin è esattamente questo: un monumento del cinema horror che, a oltre cinquant'anni dalla sua uscita nelle sale, conserva una capacità di disturbare che pochi altri titoli possono vantare.



La programmazione televisiva di Italia 2, alle 21.00, offre l'occasione di riscoprire o incontrare per la prima volta questo capolavoro del 1973, un'esperienza che va ben oltre il semplice film dell'orrore. Parliamo di un'opera che ha ridefinito i confini del genere, trasformando la paura in qualcosa di visceralmente reale e psicologicamente devastante.



La storia si svolge nel tranquillo quartiere di Georgetown, Washington D.C., dove l'attrice Chris MacNeil vive con la giovane figlia Regan. Quello che inizia come un inspiegabile deterioramento della salute della bambina si trasforma rapidamente in un incubo che sfida ogni razionalità. Comportamenti violenti, fenomeni inspiegabili, una personalità che sembra dissolversi per lasciare spazio a qualcosa di oscuro e primordiale.

L'Esorcista - Warner Bros. Pictures

La medicina moderna si rivela impotente. I medici consultati da Chris non trovano spiegazioni né cure per ciò che affligge Regan. È in questo vuoto di risposte scientifiche che si apre lo spazio del soprannaturale, della fede come ultima risorsa contro l'inspiegabile. Padre Karras, un gesuita tormentato dalla propria crisi spirituale, viene incaricato di investigare sul caso. Quando anche lui si convince che la bambina è posseduta da una forza demoniaca, viene chiamato in causa il veterano esorcista Padre Merrin.



Quello che segue è uno scontro titanico tra fede e male assoluto, una battaglia che metterà alla prova non solo le convinzioni religiose dei protagonisti ma la loro stessa integrità mentale e fisica. La lotta contro il demone che abita Regan diventa un viaggio negli abissi dell'orrore più puro, dove il corpo di una bambina innocente si trasforma nel campo di battaglia di forze ancestrali.



L'eccezionalità de L'Esorcista risiede nella sua capacità di operare su molteplici livelli. Non è solo la rappresentazione visiva dell'orrore a colpire, sebbene le scene di possessione restino tra le più disturbanti mai realizzate. È l'atmosfera di crescente angoscia che Friedkin costruisce con maestria chirurgica, un senso di oppressione che penetra lo schermo e invade lo spettatore.

L'Esorcista - Warner Bros. Pictures

Il cast è semplicemente magistrale. Ellen Burstyn nei panni della madre disperata offre una performance di straordinaria intensità emotiva, mentre Linda Blair, giovanissima all'epoca delle riprese, crea un'incarnazione del male che ha segnato generazioni di spettatori. Max von Sydow e Jason Miller, nei ruoli dei due sacerdoti, portano sullo schermo il peso esistenziale di chi deve affrontare il male nella sua forma più pura, armati soltanto di fede vacillante e rituali antichi.



Gli effetti speciali, innovativi per l'epoca, conservano ancora oggi un impatto scioccante proprio perché Friedkin ha scelto soluzioni pratiche e tangibili piuttosto che affidarsi a trucchi visivi. La fisicità della possessione, la contorsione del corpo, la profanazione dell'innocenza hanno una concretezza che nessuna tecnologia digitale avrebbe potuto replicare con la stessa efficacia.



Ma perché L'esorcista continua a terrorizzarci nel 2025? La risposta sta nella sua capacità di toccare paure primordiali e universali: la vulnerabilità dei figli, l'impotenza di fronte al male, il dubbio sulla natura stessa della realtà. In un'epoca dominata dalla tecnologia e dalla scienza, il film ci ricorda che esistono abissi che la ragione non può illuminare, domande per cui non esistono risposte rassicuranti.

L'Esorcista - Warner Bros. Pictures

La produzione del film fu essa stessa oggetto di leggende e controversie. Gli incidenti sul set, le temperature glaciali mantenute artificialmente per creare l'atmosfera giusta, l'intensità fisica richiesta agli attori: tutto contribuì a creare un'aura quasi maledetta intorno all'opera. Quando L'esorcista uscì nelle sale nel 1973, le reazioni furono estreme. Spettatori che lasciavano le sale sconvolti, polemiche sulla violenza e sui contenuti blasfemi, ma anche un successo commerciale e critico senza precedenti per un film horror.



Il Vaticano stesso si trovò a dover prendere posizione su un'opera che portava sullo schermo pratiche e rituali della Chiesa con un realismo inedito. La rappresentazione dell'esorcismo, con tutti i suoi dettagli liturgici e teologici, sollevò questioni sulla responsabilità di mostrare al grande pubblico aspetti così controversi della dottrina cattolica.



Dal punto di vista cinematografico, L'esorcista ha aperto strade nuove per l'horror. Prima di Friedkin, i film del genere erano spesso relegati a produzioni di serie B, intrattenimento di bassa qualità destinato a un pubblico di nicchia. L'esorcista dimostrò che l'horror poteva essere cinema d'autore, opera seria e rispettata dalla critica, capace di competere ai massimi livelli anche commerciali.