Stasera in TV, Lion: la storia vera di Saroo Brierley che ha commosso milioni di spettatori

Pubblicazione: 18 marzo alle 13:06

Ci sono storie che sembrano sceneggiate per il grande schermo, eppure affondano le radici nella realtà più cruda e allo stesso tempo miracolosa. Lion - La strada verso casa è una di quelle. Un film che ha conquistato sei nomination agli Oscar, tra cui Miglior Film e Miglior Attore Non Protagonista per Dev Patel, e si è portato a casa due BAFTA. Ma prima di essere cinema, è stata la vita di Saroo Brierley. L'appuntamento è per stasera, su LA 7, alle 21.15.



Nel 1986, in un piccolo villaggio dell'India, un bambino di appena cinque anni vive con la sua famiglia in condizioni di estrema povertà. Si chiama Saroo. Una sera decide di accompagnare il fratello maggiore Guddu al lavoro notturno. È stanco, si addormenta su una panchina di una stazione ferroviaria, in attesa che il fratello ritorni. Quando si sveglia, Guddu non c'è. Saroo sale su un treno fermo, pensando di trovare suo fratello. Si riaddormenta. Quando riapre gli occhi, il convoglio è in movimento. Destinazione: Calcutta. A milleseicento chilometri da casa.



Immaginate un bambino che non sa leggere, non sa comunicare in bengalese, la lingua parlata a Calcutta, e si ritrova catapultato in una delle città più caotiche e pericolose del mondo. Saroo affronta settimane terribili: la fame, il pericolo, i tentativi disperati di farsi capire. Nessuno riesce ad aiutarlo. Nessuno capisce da dove viene. Finisce in un orfanotrofio, dove la sua storia attira l'attenzione di una coppia australiana, Sue e John Brierley. Loro lo adottano, gli danno una nuova vita a Melbourne, un'infanzia sicura, un futuro.

Lion - Netflix

Ma Saroo non dimentica. Non può dimenticare. Il volto di sua madre, quello del fratello, le strade polverose del suo villaggio. I ricordi sono frammenti sbiaditi, eppure nitidi abbastanza da tormentarlo. Passano venticinque anni. Saroo è ormai un giovane uomo, studia all'università, ha una fidanzata, una vita normale. Eppure dentro di lui brucia una domanda che non trova pace: dove sono? Sono ancora vivi? Mi ricordano?



È qui che entra in scena la tecnologia. Google Earth diventa il suo strumento di ricerca ossessivo. Saroo comincia a scandagliare migliaia di chilometri quadrati di territorio indiano, cercando di riconoscere dettagli sepolti nella memoria di un bambino di cinque anni. Un ponte, una torre dell'acqua, la forma di un incrocio. Passa mesi, forse anni, davanti allo schermo. Gli amici si allontanano, la relazione con la fidanzata si incrina. Ma lui continua. E poi accade. Un pomeriggio, Saroo riconosce qualcosa. Una configurazione di binari ferroviari che corrisponde ai suoi ricordi. Da lì risale al villaggio. Si chiama Ganesh Talai. È quello. È casa.



Nel 2012, Saroo torna in India. Cammina per quelle strade che credeva di aver perso per sempre. E la ritrova. Ritrova sua madre, Kamla. Lei non lo ha mai dimenticato, non ha mai smesso di cercarlo. La scena del loro riabbraccio è straziante e potente, un cortocircuito emotivo che ha commosso milioni di persone in tutto il mondo.

Lion - Netflix

Il film diretto da Garth Davis riesce nell'impresa di tradurre questa odissea in immagini senza scadere nel melodramma facile. La prima parte, ambientata in India, è girata con la sensibilità di un documentario: i volti dei bambini, la polvere, il caos di Calcutta. La seconda, ambientata in Australia, esplora il senso di appartenenza spezzato, il dolore silenzioso di chi vive tra due mondi.



Dev Patel, che interpreta Saroo adulto, ha lavorato otto mesi per prepararsi al ruolo. Ha sviluppato un accento australiano credibile, ha visitato l'orfanotrofio reale dove Saroo era stato accolto, ha parlato con lui per comprendere a fondo il peso emotivo di quella ricerca. Il risultato è una performance trattenuta, intensa, che gli è valsa nomination e riconoscimenti in tutto il mondo.



Accanto a lui, Nicole Kidman interpreta Sue Brierley, la madre adottiva. La sua è una presenza discreta ma fondamentale: il film esplora anche il suo dolore di donna che non può avere figli biologici, la scelta consapevole di dare una famiglia a bambini abbandonati, la paura di perdere l'amore di un figlio che cerca le sue radici altrove. C'è una scena, verso la fine, in cui Sue spiega a Saroo perché lo ha adottato. È scritta e recitata con una delicatezza rara.

Lion - Netflix

Lion non è solo un film sull'adozione o sulla tecnologia. È un film sull'identità, sulla memoria, sul bisogno umano di sapere da dove veniamo. È la dimostrazione che a volte la realtà supera qualsiasi immaginazione, e che il cinema, quando è fatto bene, può restituire dignità e universalità a storie che meritano di essere raccontate. La vera forza del film sta nel non dare risposte facili. Saroo ama i suoi genitori adottivi, ma questo non cancella il vuoto lasciato dalla separazione forzata dalla famiglia biologica. La felicità del ritrovamento non annulla il dolore di venticinque anni di assenza. È un equilibrio complesso, umano, onesto.



Il film si basa sul libro autobiografico di Saroo Brierley, "A Long Way Home", pubblicato nel 2013. Da quelle pagine è nato un progetto cinematografico che ha saputo parlare al cuore del pubblico internazionale, ottenendo riconoscimenti in ogni angolo del pianeta. Oltre alle sei nomination agli Oscar e ai due BAFTA vinti, Lion ha ricevuto standing ovation nei festival, incassi solidi e un passaparola spontaneo e potente.



Oggi Saroo vive tra l'Australia e l'India, mantiene i rapporti con entrambe le famiglie, e la sua storia continua a ispirare chiunque abbia mai cercato un posto da chiamare casa. Perché casa, in fondo, non è solo un luogo geografico. È un legame, un ricordo, una promessa che a volte può essere mantenuta anche dopo venticinque anni di silenzio.



