Stasera in tv l'ultimo capitolo della saga con Will Smith e Martin Lawrence, i Bad Boys sono tornati

Pubblicazione: 21 marzo alle 10:55

Diciassette anni. Tanto è passato da Bad Boys II, quel concentrato di esplosioni e adrenalina firmato Michael Bay che nel 2003 aveva lasciato il pubblico senza fiato. Diciassette anni durante i quali Will Smith e Martin Lawrence hanno preso strade diverse, il cinema d'azione è cambiato, il pubblico è invecchiato. Eppure nel 2020, quando sembrava ormai impossibile, Mike Lowrey e Marcus Burnett sono tornati. E hanno dimostrato che certe alchimie non si dimenticano. Bad Boys for Life arrivava con un cambio radicale dietro la macchina da presa. Michael Bay, il visionario del caos controllato, passa il testimone al duo belga Adil El Arbi e Bilall Fallah. Una scelta che sulla carta poteva sembrare rischiosa, ma che si è rivelata la carta vincente per dare nuova linfa a un franchise che molti davano per morto. I due registi portano un linguaggio visivo più fluido, meno barocco, più attento ai personaggi che alle esplosioni fine a se stesse. Ora che torna in tv stasera su Rai Movie alle 21:10, avete l'occasione di recuperare questo nuovo capitolo.



La trama riprende i fili lasciati sospesi anni prima, ma con una consapevolezza nuova. Mike Lowrey sta attraversando quella che tutti chiamano la crisi di mezza età, mentre Marcus Burnett è appena diventato nonno e sogna una pensione tranquilla, lontano dai proiettili e dalle corse contro il tempo. La vita da detective violento e spericolato non fa più per lui. Ma il destino, come sempre accade in questi casi, ha altri piani.



Isabel Aretas è una donna con un solo obiettivo: vendicare la morte del marito Benito, boss della mala che Mike ha contribuito a far arrestare anni prima. Insieme al figlio Armando, Isabel orchestra un piano spietato per eliminare tutti i responsabili della caduta del suo impero criminale. E Mike è in cima alla lista. Durante una festa organizzata per celebrare la nascita del nipote di Marcus, il detective Lowrey viene colpito da un proiettile che lo lascia in bilico tra la vita e la morte. Il coma è lungo, la ripresa difficile. Ma quando Mike riapre gli occhi, la sete di giustizia brucia più forte del dolore.

Will Smith in Bad Boys





Qui il film gioca la sua carta migliore: la componente malinconica. Non siamo più di fronte ai ragazzi invincibili del 1995. Mike e Marcus sono uomini che hanno visto troppo, che portano cicatrici dentro e fuori. Il loro rapporto si arricchisce di sfumature: Marcus vorrebbe davvero ritirarsi, godersi la famiglia, smettere di rischiare la pelle. Mike invece non sa fare altro, la polizia è la sua identità. Questo conflitto generazionale e personale attraversa tutto il film, regalando momenti di autentica profondità tra un inseguimento e l'altro.



Il cast si arricchisce di volti nuovi. Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig e Charles Melton interpretano membri di una squadra speciale di polizia, portando energia giovane e dinamiche diverse rispetto al duo protagonista. Paola Nuñez nel ruolo di Rita aggiunge complessità emotiva, mentre Kate del Castillo costruisce una Isabel Aretas credibile e spietata, lontana dalle villain monodimensionali. Joe Pantoliano torna nei panni del Capitano Howard, garantendo quella continuità narrativa che i fan della saga apprezzano.



Un dettaglio curioso riguarda una scena apparentemente innocua: Marcus che sbatte lo sportello dell'auto di Mike su un idrante antincendio. Si tratta di un richiamo a un incidente reale accaduto durante le riprese di Bad Boys II, quando riuscirono miracolosamente a salvare una Ferrari per tutto un inseguimento, salvo poi distruggerla proprio contro un idrante. Questo tipo di autocitazione è il regalo perfetto per chi ha seguito la saga sin dall'inizio. Il film torna oggi in tv su Rai Movie alle 21:10, perciò se volete solo rivedere questa perla del genere action o se volete scoprirla per la prima volta, è decisamente la vostra occasione d'oro.