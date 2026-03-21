Stasera in TV, Nati con la camicia: l'ultima volta in cui Terence Hill fu doppiato da Pino Locchi

Pubblicazione: 21 marzo alle 08:30

Nati con la camicia rappresenta molto più di una semplice commedia d'azione nella filmografia di Bud Spencer e Terence Hill. Uscito nel 1983 per la regia di Enzo Barboni, questo film di 104 minuti segna un momento di passaggio nella storia del cinema italiano, custodendo un primato che pochi conoscono: fu l'ultima pellicola in cui la voce di Terence Hill venne prestata dal leggendario Pino Locchi, uno dei più grandi doppiatori italiani di tutti i tempi. L'appuntamento è per stasera, su Rete 4, alle 21.30.



La trama si sviluppa attorno a un incontro fortuito che cambierà le vite di due personaggi agli antipodi. Da una parte Doug O'Riordan, un ex detenuto appena uscito di prigione che cerca di ricostruirsi una vita. Dall'altra Rosco Frazer, un ventriloquo vagabondo che si sposta sui suoi pattini a rotelle, figura tanto bizzarra quanto emblematica della comicità surreale che caratterizza l'intero film. Il destino li fa incontrare in un bar, e da quel momento il caos prende il sopravvento.



Per una serie di equivoci e situazioni rocambolesche, i due si ritrovano a rubare un camion senza nemmeno volerlo. Inseguiti dalla polizia, decidono di dirigersi verso l'aeroporto di Miami, dove la fortuna continua a giocare con loro in modi inaspettati. Qui si spacceranno per due agenti segreti della CIA, Steinberg e Mason, riuscendo incredibilmente a convincere i vertici dell'intelligence americana della loro identità fasulla.

Nati con la camicia - Prime Video

La missione che viene loro affidata non è delle più semplici: devono fermare K1, un criminale folle che minaccia di sovvertire l'ordine mondiale attraverso la cosiddetta K-Bomba, un ordigno capace di distruggere la comprensione dei numeri su scala globale. L'idea, per quanto assurda possa sembrare, diventa il pretesto perfetto per una serie di situazioni comiche e action-packed che vedono Spencer e Hill alle prese con scagnozzi pericolosi, inseguimenti mozzafiato e gag fisiche che hanno reso celebre il duo.



Il film si inserisce nella produzione italo-americana del periodo, un'epoca in cui le coproduzioni permettevano di ampliare i budget e raggiungere mercati internazionali. Nel cast, accanto ai protagonisti, troviamo Buffy Dee, David Huddleston, Riccardo Pizzuti e Faith Minton, attori che contribuiscono a creare quel mix di personaggi eccentrici e situazioni sopra le righe che caratterizzava il cinema d'evasione degli anni Ottanta.



Ma è la curiosità legata al doppiaggio a conferire a Nati con la camicia un posto speciale nella memoria collettiva degli appassionati. Pino Locchi aveva prestato la sua voce inconfondibile a Terence Hill sin dagli esordi, contribuendo a costruire l'identità sonora del personaggio quanto l'aspetto fisico dell'attore stesso. Gli italiani non associavano solo il volto biondo e gli occhi azzurri a Hill, ma anche quel timbro caldo, ironico e rassicurante che Locchi sapeva infondere in ogni battuta.

Nati con la camicia - Prime Video

Il film esce in un momento particolare per il cinema italiano. Il 1983 segna l'inizio di una transizione: il pubblico comincia a guardare sempre più alla produzione americana, mentre il cinema nazionale cerca di mantenere la propria identità attraverso commedie popolari come questa. Nati con la camicia risponde a questa esigenza offrendo un prodotto riconoscibile, che strizza l'occhio agli States ma mantiene saldamente le radici nella tradizione comica italiana.