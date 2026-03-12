Stasera in tv Pechino Express 2026: tutto quello che devi sapere sulla nuova edizione che arriva fino in Giappone

Pubblicazione: 12 marzo alle 07:05

Adrenalina pura, fatica fisica, ma anche scoperte indimenticabili ed emozioni autentiche. Da questa sera, giovedì 12 marzo torna in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW la nuova stagione di Pechino Express, il reality adventure che da anni tiene incollati milioni di italiani allo schermo. Stavolta i viaggiatori sono pronti a imbarcarsi per una rotta che mai come quest'anno merita davvero l'aggettivo "estrema": direzione Estremo Oriente, attraversando Indonesia, Cina e Giappone in un percorso di oltre 5.450 chilometri.



Le dieci coppie in gara hanno preparato gli zaini, ridotti all'essenziale, e si apprestano ad affrontare un'avventura che metterà alla prova non solo la loro resistenza fisica, ma anche la capacità di adattamento, l'intelligenza emotiva e lo spirito di squadra. Dai templi mistici di Bali alle metropoli futuristiche di Tokyo, passando per gli antichi territori cinesi di Shanghai e Nanchino, fino alla suggestiva Kyoto che ospiterà la finalissima: un viaggio che promette di essere tra i più spettacolari della storia del programma.





Quest'anno, a guidare i concorrenti ci sarà come sempre il capitano della compagnia Costantino della Gherardesca, volto storico e insostituibile dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia. Ma la vera novità di questa edizione sta nell'affiancamento di ben tre inviati, uno per ciascun Paese visitato: Lillo accompagnerà le coppie in Indonesia, Giulia Salemi seguirà le tappe cinesi, mentre Guido Meda sarà la voce narrante dell'esperienza giapponese. È la prima volta nella storia di Pechino Express che il format prevede questa struttura articolata, segno evidente della complessità e dell'ampiezza geografica del percorso.



Le dieci coppie pronte a sfidarsi rappresentano un variegato campionario di personalità e provenienze. Troviamo Gli Spassusi, formati da Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, pronti a portare ironia partenopea anche nelle situazioni più critiche. Chanel Totti e Filippo Laurino sono I Raccomandati, mentre Jo Squillo e Michelle Masullo compongono la coppia delle Dj. Non mancano gli sportivi: Fiona May e Patrick Stevens sono I Veloci, forti delle loro esperienze atletiche ad altissimo livello. Dal mondo della musica urban arrivano I Rapper, Dani Faiv e Tony 2Milli, mentre Steven Basalari e Viviana Vizzini portano le dinamiche particolari degli Ex.



La comicità internazionale è rappresentata da Tay Vines e Assane Diop, I Comedian, mentre la generazione dei social media trova spazio con I Creator Elisa Maino e Mattia Stanga. Dall'Argentina arrivano Le Albiceleste Candelaria e Camila Solórzano, e completano il quadro Le Biondine Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani. Dieci coppie, venti personalità diverse, un unico obiettivo: raggiungere per primi il traguardo finale.





Come da tradizione consolidata di Pechino Express, anche quest'anno le regole sono ferree e spietate. Ogni coppia può contare solo su uno zaino con dotazione ridotta al minimo indispensabile e su un budget di appena un euro al giorno a persona, convertito in valuta locale. Niente telefoni, niente carte di credito, niente aiuti esterni: solo la capacità di comunicare con i locali, di chiedere passaggi in autostop, di negoziare un pasto o un posto dove dormire. È questa la vera essenza dello show, che costringe i partecipanti a uscire dalla loro zona di comfort e a riscoprire dimensioni umane spesso dimenticate nella vita quotidiana.



Il programma si sviluppa tradizionalmente su un doppio binario. Da un lato c'è la competizione pura, con le coppie che si sfidano tappa dopo tappa per non finire ultime ed evitare l'eliminazione, correndo verso il traguardo finale che decreterà i vincitori. Dall'altro c'è la dimensione della scoperta culturale e umana: lungo il percorso, i viaggiatori hanno l'opportunità unica di conoscere dall'interno le abitudini, le tradizioni e lo stile di vita delle popolazioni locali. Sono questi incontri a regalare spesso i momenti più autentici e toccanti del programma, quando la competizione lascia spazio all'empatia e alla condivisione.



Questa edizione 2026, che inizia questa sera su Sky e Now, promette di alzare ulteriormente l'asticella, con un percorso geograficamente e culturalmente tra i più sfidanti mai affrontati nella storia dello show. L'Estremo Oriente, con la sua complessità, le sue contraddizioni e la sua bellezza mozzafiato, sarà il vero protagonista accanto alle dieci coppie. E alla fine del viaggio, quando una di loro taglierà il traguardo a Kyoto, tutti – vincitori e vinti – porteranno a casa un bagaglio di ricordi ed esperienze che nessun premio in denaro potrebbe mai comprare.