Stasera in TV, Pulp Fiction: dopo 30 anni, il film di Tarantino continua a sconvolgere il pubblico

Pubblicazione: 16 marzo alle 08:30

Tre decenni sono passati da quando Quentin Tarantino ha stravolto le regole del cinema con Pulp Fiction, eppure il film continua a catalizzare l'attenzione del pubblico ogni volta che viene trasmesso in televisione. Non è un caso che le emittenti italiane lo ripropongano con regolarità: questo non è un semplice thriller degli anni Novanta, ma un'opera che ha ridefinito il linguaggio cinematografico contemporaneo, lasciando un'impronta indelebile nell'immaginario collettivo. L'appuntamento è per stasera, alle 21.10, sul canale 20.



La struttura narrativa di Pulp Fiction rappresenta una delle sue innovazioni più radicali. Tarantino ha scelto di raccontare tre storie apparentemente separate - quella dei killer Vincent Vega e Jules Winnfield, quella della serata pericolosa tra Vincent e Mia Wallace, moglie del boss Marcellus, e quella del pugile Butch Coolidge che decide di tradire proprio Marcellus - intrecciandole in una sequenza non cronologica che obbliga lo spettatore a ricostruire mentalmente gli eventi. È un puzzle narrativo che richiede attenzione, un approccio che nel 1994 rappresentava una sfida audace al cinema mainstream americano.



La durata di 154 minuti, circa due ore e quaranta, potrebbe sembrare eccessiva per un thriller, ma ogni scena serve a costruire un universo morale ambiguo dove i confini tra bene e male si sfumano continuamente. I personaggi di Tarantino non sono eroi né villain tradizionali: sono figure complesse che navigano in un mondo di scelte difficili, dove una conversazione apparentemente banale su un hamburger può precedere un'esplosione di violenza improvvisa.

Pulp Fiction - Cecchi Gori Group

Il cast riunito da Tarantino è diventato leggendario. John Travolta, all'epoca in una fase calante della carriera, ha trovato in Vincent Vega il ruolo che lo ha rilanciato definitivamente nell'olimpo di Hollywood. Samuel L. Jackson ha consegnato in Jules Winnfield una delle interpretazioni più iconiche della sua carriera, rendendo memorabili monologhi che sono entrati nel gergo popolare. Uma Thurman ha creato in Mia Wallace un'icona di sensualità pericolosa, mentre Bruce Willis ha portato peso drammatico al pugile Butch. Tim Roth e Harvey Keitel completano un ensemble che funziona come un meccanismo di orologeria svizzero.



Ma cosa rende Pulp Fiction ancora così rilevante nel 2026? La risposta sta nella sua capacità di fondere registri diversi in un'unica esperienza cinematografica. Tarantino mescola dialoghi brillanti e apparentemente digressivi con sequenze di tensione estrema, momenti di violenza grafica con situazioni di comedy nera, citazioni cinefile con cultura pop di serie B. Il titolo stesso - che richiama la letteratura popolare e pulp degli anni Cinquanta - è una dichiarazione d'intenti: elevare il genere considerato "basso" a forma d'arte sofisticata.



La fotografia, i costumi, la colonna sonora composta da brani surf rock, soul e rock'n'roll degli anni Sessanta e Settanta: ogni elemento contribuisce a creare un'atmosfera unica, sospesa tra realismo sporco e stilizzazione pop. Los Angeles diventa il teatro perfetto per questo balletto criminale, una città dove tutto può accadere e dove destini apparentemente slegati finiscono per convergere in una caffetteria qualunque.

Pulp Fiction - Cecchi Gori Group

La scena della caffetteria, che apre e chiude il film creando una struttura circolare, è emblematica dell'approccio di Tarantino. Zucchino e Coniglietta, la coppia di giovani rapinatori interpretati da Amanda Plummer e Tim Roth, rappresentano l'innesco narrativo che darà senso a tutto ciò che abbiamo visto. È un artificio narrativo che costringe lo spettatore a riconsiderare l'intera esperienza appena vissuta.



Quello che inizialmente poteva sembrare un esperimento autoriale destinato al circuito dei festival è diventato un fenomeno culturale globale, vincitore della Palma d'Oro a Cannes e dell'Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Pulp Fiction ha dimostrato che il pubblico era pronto per un cinema più ambizioso, meno prevedibile, capace di sfidare le convenzioni senza perdere il contatto con l'intrattenimento puro.