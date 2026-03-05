Stasera in TV, Quo Vado?: Checco Zalone al Polo Nord per non perdere il posto fisso

Pubblicazione: 05 marzo alle 09:05

Quo Vado? non è stato semplicemente un successo al botteghino. È stato un fenomeno culturale che ha attraversato l'Italia come un'onda d'urto, trasformando Checco Zalone nel re indiscusso del cinema nazionale e consegnando alla storia un record che ancora oggi fa parlare. La pellicola del 2016, diretta da Gennaro Nunziante e prodotta da Pietro Valsecchi per Medusa Film, ha frantumato ogni previsione, diventando il campione d'incassi capace di intercettare l'immaginario collettivo di un paese intero. L'appuntamento è per stasera, su Canale 5, alle 21.20.



La storia di Checco è disarmante nella sua semplicità, eppure devastante nella sua precisione sociologica. Un quarantenne che ha realizzato il sogno italiano per eccellenza: il posto fisso. Non un lavoro qualunque, ma un impiego a tempo indeterminato presso l'ufficio provinciale Caccia e Pesca, dove l'unica responsabilità consiste nel fare timbri comodamente seduto alla scrivania. Vive con i genitori, evitando le spese di un'indipendenza costosa. Ha un'eterna fidanzata che non ha alcuna intenzione di sposare, schivando così le responsabilità di matrimonio e figli. La sua esistenza è una meravigliosa leggerezza che fa invidia a chiunque abbia mai firmato un mutuo o cambiato un pannolino.



Ma poi arriva la riforma. Quella che abolisce le province e che coglie Checco totalmente impreparato. Convocato al ministero dalla spietata dirigente Sironi, interpretata da una granitica Sonia Bergamasco, il protagonista si trova davanti a una scelta lacerante: accettare le dimissioni volontarie con una modesta buonuscita oppure resistere, accettando qualsiasi trasferimento pur di mantenere il suo amato status di dipendente pubblico.

Per Checco il posto fisso è sacro, quasi un articolo di fede trasmesso dal padre come un'eredità più preziosa di qualsiasi proprietà immobiliare. Consigliato dal senatore che lo ha "sistemato", altro dettaglio che strizza l'occhio a certe dinamiche all'italiana, decide di non cedere. E qui inizia un'odissea tragicomica che lo porta a girovagare per tutta l'Italia, ricoprendo i ruoli più improbabili e pericolosi che la fantasia vendicativa della Sironi riesce a escogitare.



La dirigente ministeriale diventa una sorta di nemesi burocratica, determinata a liberarsi di questo impiegato inossidabile che resiste eroicamente a ogni prova. Lo spedisce nelle sedi più disagiate e scomode del paese, ma Checco non molla. Si adatta, sopporta, persevera con una tenacia che oscilla tra l'ammirevole e il grottesco. La sua resistenza diventa una metafora: quella di un'Italia che si aggrappa ai suoi privilegi, alle sue certezze, alle sue abitudini consolidate anche quando il mondo intorno cambia vorticosamente.



Esausta, la Sironi gioca l'ultima carta: lo trasferisce al Polo Nord, in una base scientifica italiana dove il compito di Checco sarà difendere i ricercatori dall'attacco degli orsi polari. Una missione assurda che sembra uscita da un incubo kafkiano rivisitato in chiave comica. Tra ghiacci perenni e temperature proibitive, il nostro eroe è sul punto di gettare la spugna, di rinunciare finalmente a quella sicurezza che gli ha plasmato l'esistenza.



Ma proprio quando tutto sembra perduto, Checco incontra Valeria, interpretata da Eleonora Giovanardi. Una ricercatrice che studia gli animali in via d'estinzione, dotata di grandi ideali e larghe vedute. Una donna che rappresenta tutto ciò che Checco non è: aperta al mondo, proiettata verso il futuro, disposta a sacrificare le comodità per un obiettivo più grande. L'innamoramento è fulminante e trasformativo.



Attraverso questa relazione inaspettata, Checco scopre un universo nuovo. I suoi orizzonti angusti si spalancano improvvisamente, la sua piccola esistenza provinciale si confronta con ideali e responsabilità che non aveva mai contemplato. Valeria diventa il catalizzatore di un cambiamento profondo, costringendolo a ridefinire il concetto stesso di sicurezza e di vita realizzata.



La forza di Quo Vado risiede proprio in questa capacità di parlare all'Italia profonda senza mai risultare paternalistico o giudicante. Zalone costruisce un personaggio ridicolo ma mai disprezzabile, un antieroe con cui milioni di italiani hanno potuto identificarsi o riconoscere un parente, un collega, un vicino di casa. La satira punge ma non ferisce, denuncia senza predicare, mostra le contraddizioni del paese con l'affetto di chi quelle contraddizioni le conosce dall'interno.



Il cast accompagna perfettamente questa visione. Maurizio Micheli nei panni del padre che ha allevato Checco con il mito del posto fisso, Lino Banfi in un ruolo che strizza l'occhio alla sua immagine consolidata, Ludovica Modugno come la madre premurosa che continua a servire e riverire il figlio quarantenne. Ogni personaggio è una tessera di un mosaico culturale riconoscibilissimo.



La regia di Gennaro Nunziante, collaboratore storico di Zalone, mantiene un ritmo serrato, alternando gag visive a dialoghi taglienti, situazioni grottesche a momenti di inaspettata tenerezza. La durata contenuta, un'ora e venticinque minuti, dimostra una sapienza narrativa che non si perde in divagazioni inutili, andando dritto al cuore della storia.



Il successo straordinario di Quo Vado? ha cambiato le coordinate del cinema italiano, dimostrando che la commedia popolare poteva ancora raggiungere vette commerciali impensabili, a patto di saper parlare con intelligenza e autenticità al proprio pubblico. Un film che ha fatto ridere, riflettere e, soprattutto, ha fatto sentire milioni di spettatori meno soli nelle proprie piccole grandi battaglie quotidiane per mantenere o ritrovare un posto nel mondo.