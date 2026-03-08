Stasera in TV, Rocky II: la rivincita che salvò Sylvester Stallone dal fallimento

Pubblicazione: 08 marzo alle 09:30

Quando Rocky Balboa lascia il ring dopo il leggendario match con Apollo Creed, la sua vita prende una piega inaspettata. Non è il trionfo che molti si aspettavano, ma una discesa lenta e inesorabile verso la normalità. O meglio, verso quella precarietà che milioni di persone conoscono fin troppo bene: la fama che svanisce, i soldi che finiscono, la necessità di accettare lavori umili per tirare avanti.



Rocky II, secondo capitolo della saga diretta nel 1979 da un Sylvester Stallone appena trentenne, in onda stasera, su La 7, alle 21.15, racconta proprio questo. La caduta di un eroe improvvisato che scopre quanto sia difficile mantenere ciò che hai conquistato. Dopo il matrimonio con Adriana e in attesa del loro primo figlio, Rocky cerca di costruirsi una vita normale, ma il destino ha altri piani. Apollo Creed, ferito nell'orgoglio e accusato dai tifosi di aver truccato il precedente incontro, lo provoca pubblicamente. Vuole la rivincita. Deve dimostrare di essere ancora il migliore.



Per Rocky è l'inizio di un tormento. Da un lato la pressione economica, i tentativi falliti di trovare un'occupazione dignitosa, dall'altro le tensioni con Adriana, preoccupata per la sua salute e per il futuro della famiglia. E poi c'è quel problema all'occhio, compromesso durante il primo match, che rende ancora più rischioso un ritorno sul ring. Eppure, quando un evento drammatico scuote la sua vita, Rocky trova dentro di sé la forza per tornare. Non per la gloria, non per i soldi. Per dimostrare il proprio valore, a se stesso prima che agli altri.

Rocky II - United Artists





Gli allenamenti con Mickey diventano un percorso di redenzione. E tutta Philadelphia, la città che lo ha visto nascere e crescere, si stringe attorno al suo campione. La scena in cui Rocky corre per le strade seguito da una folla crescente di ragazzini è diventata iconica: un'immagine potente di speranza collettiva, di riscatto possibile. Quella sequenza, sostenuta da una colonna sonora azzeccatissima che amplifica ogni emozione, rappresenta il cuore pulsante del film.



Ma dietro quella magia cinematografica si nasconde un lavoro immane. Il finale del match, quei tre minuti di puro cinema che hanno fatto commuovere milioni di spettatori in tutto il mondo, richiese ben otto mesi di montaggio. Un'eternità, un perfezionismo quasi ossessivo che testimonia quanto Stallone, alla sua prima esperienza da regista dopo il successo del primo capitolo, volesse che ogni inquadratura, ogni pugno, ogni sguardo fosse perfetto.



Le difficoltà non mancarono nemmeno sul set. Durante le riprese, Stallone subì uno strappo muscolare che lo costrinse a modificare lo stile di combattimento del personaggio. Un imprevisto che avrebbe potuto compromettere tutto, ma che invece contribuì a rendere Rocky ancora più umano, ancora più vulnerabile. Non più solo il pugile che incassa colpi e va avanti per orgoglio, ma un uomo che combatte contro i propri limiti fisici.



Il film uscì nel 1979 e fu un trionfo. Oltre 200 milioni di dollari di incasso al botteghino mondiale, una cifra straordinaria per l'epoca, che confermò Rocky non come una meteora, ma come un fenomeno culturale destinato a durare. Gli americani si riconobbero nella storia di questo underdog che non si arrende mai. E gli italiani, forse ancora di più. Perché Rocky parla la nostra lingua: quella della famiglia, del sacrificio, della dignità anche quando tutto sembra crollare.



Il canovaccio narrativo resta fedele al primo capitolo: allenamento, vita privata, momenti intimi con Adriana, e poi il match finale. Ma Rocky II sviluppa aspetti che nel primo film erano appena accennati. Il matrimonio, la paternità, la difficoltà di essere un ex-qualcuno in un mondo che dimentica in fretta. Temi universali, resi ancora più coinvolgenti dalle interpretazioni di un cast affiatato: Talia Shire nei panni di un'Adriana più consapevole e forte, Burt Young come il cognato Mickey, Carl Weathers perfetto nel ruolo di Apollo Creed, ossessionato dall'idea di non essere più il campione indiscusso.



La regia di Stallone, pur alle prime armi, dimostra una sensibilità narrativa sorprendente. Ogni scena è costruita per emozionare, per coinvolgere, per farti sentire parte di quella comunità che sostiene Rocky. Non c'è cinismo, non ci sono vie di mezzo: è cinema onesto, che non ha paura di mostrare sentimenti autentici.



Rocky II non è semplicemente il seguito di un successo. È la conferma che certe storie, quando raccontano qualcosa di vero sull'essere umano, possono ripetersi e continuare a toccare le corde giuste. Perché tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo sentiti come Rocky: a terra, stanchi, tentati di mollare. E poi qualcosa, un ricordo, una persona, un'ultima scintilla di orgoglio, ci ha fatto rialzare. Per combattere ancora un round.