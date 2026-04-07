Stasera in TV: Tom Cruise rischia tutto in Mission Impossible - Fallout (e quella scena ti farà trattenere il fiato)

Pubblicazione: 07 aprile alle 16:38

Stasera in televisione torna uno degli action più spettacolari degli ultimi anni: Mission: Impossible – Fallout, sesto capitolo della celebre saga. Il film riporta al centro della scena Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise, alle prese con una missione che si trasforma rapidamente in una minaccia globale. Tra inseguimenti mozzafiato, acrobazie reali e tensione continua, il film è considerato uno dei migliori della serie. Diretto da Christopher McQuarrie, unisce spettacolo e una trama solida, capace di tenere incollati fino all’ultimo minuto. L'appuntamento è per stasera alle 21:10 su Canale 20.

Tom Cruise e Rebecca Ferguson in Mission: Impossible - Fallout fonte: Paramount Pictures

La storia riprende due anni dopo la cattura del terrorista Solomon Lane. Ethan Hunt e la sua squadra IMF, gli Apostoli, guidati dal misterioso John Lark. Durante una missione a Berlino per recuperare tre nuclei di plutonio rubati, qualcosa va storto: il piano fallisce e il materiale finisce nelle mani sbagliate. Da quel momento parte una corsa contro il tempoAlla squadra si aggiunge August Walker, agente della CIA interpretato da Henry Cavill, figura ambigua che complica ulteriormente la missione.

Accanto a Hunt tornano volti ormai familiari come Benji Dunn (Simon Pegg) e Luther Stickell, mentre Rebecca Ferguson interpreta l’ex agente MI6 Ilsa Faust, divisa tra alleanze e interessi personali. Il cast include anche Angela Bassett, Vanessa Kirby e Alec Baldwin. Uno degli elementi più apprezzati del film è il realismo delle scene d’azione. Tom Cruise è noto per eseguire personalmente molte acrobazie: in questo capitolo pilota un elicottero in un inseguimento ad alta quota e si lancia con il paracadute da circa 10.000 metri. Durante le riprese, l’attore si è anche infortunato alla caviglia saltando tra due edifici, ma ha comunque portato a termine la scena, rendendola ancora più iconica.

Il film è stato candidato a premi importanti come i, con una valutazione media molto alta. La critica lo considera uno dei capitoli più riusciti della saga, grazie alla combinazione di spettacolarità, ritmo e costruzione narrativa. Guardare Mission: Impossible – Fallout in TV è un’occasione perfetta per chi ama il cinema d’azione fatto “alla vecchia maniera”, conUn film che dimostra come, anche dopo molti anni, la saga riesca ancora a reinventarsi e sorprendere.