Stasera in tv torna il cinecomic più irriverente della DC, tutto quel che devi sapere su Shazam con Zachary Levi

Pubblicazione: 09 marzo alle 15:18

Cosa avreste fatto se a 15 anni aveste scoperto che bastava pronunciare una sola parola per trasformarvi in un supereroe adulto con poteri straordinari? È esattamente quello che succede a Billy Batson, protagonista di Shazam!, un cinecomic che ribalta le convenzioni del genere con una dose massiccia di ironia e leggerezza. Il film torna questa sera, 9 Marzo 2026, in tv su Canale 20 alle 21:10 ed è il momento perfetto per rispolverare questo classico e sapere perché rivederlo.



Diretto da David F. Sandberg e uscito nel 2019, Shazam! è un film che ha saputo distinguersi nel panorama affollato dei supereroi grazie alla sua storia semplice e irriverente. Un adolescente che, pronunciando la parola magica Shazam, si trasforma istantaneamente in un campione adulto dotato di superpoteri. Ma attenzione, perché dentro quel corpo muscoloso da eroe resta la mente di un ragazzino con tutti i suoi dubbi, insicurezze e desideri tipici dell'età.



Il film vede come protagonista Zachary Levi nella versione adulta di Shazam, un attore che molti ricorderanno per il suo ruolo nella serie Chuck. Levi porta sullo schermo un supereroe totalmente diverso dai classici Batman o Superman: goffo, entusiasta, a volte ridicolo, ma proprio per questo incredibilmente umano e simpatico. Al suo fianco c'è Jack Dylan Grazer nei panni di Freddy, il migliore amico di Billy che resta un ragazzino anche quando il protagonista si trasforma, diventando una sorta di manager e consigliere del nuovo supereroe.

Zachary Levi in Shazam, fonte: Warner Bros.





La trama prende il via da un flashback ambientato negli anni Ottanta, quando un bambino di nome Thaddeus viene convocato dall'antico mago Shazam in una caverna misteriosa. Il mago cerca un campione puro di cuore a cui affidare poteri straordinari, ma Thaddeus fallisce la prova, lasciandosi tentare da sinistre presenze demoniache. Quel fallimento lo ossessionerà per decenni, trasformandolo in un uomo tormentato dalla ricerca del potere perduto.



Nei giorni nostri, il mago trova finalmente il suo campione in Billy Batson, un quindicenne problematico che vive in affidamento e fatica a fidarsi degli altri. Quando Billy pronuncia la parola magica, si ritrova catapultato in un corpo adulto dotato di superforza, capacità di volare, controllo dei fulmini e altre abilità sovrumane. Ma gestire poteri del genere quando hai ancora la mentalità di un adolescente non è esattamente una passeggiata.



Mark Strong interpreta Thaddeus Sivana, l'antagonista del film, un villain tormentato dal suo fallimento infantile e ora dotato di poteri oscuri che lo rendono una minaccia formidabile. Il contrasto tra Sivana, consumato dall'ossessione per il potere, e Billy, che inizialmente usa i suoi poteri per divertimento personale, rappresenta il cuore tematico del film: cosa significa davvero essere un eroe.

Una scena del film Shazam, fonte: Warner Bros.





Con una durata di 132 minuti, Shazam! bilancia sapientemente momenti di pura commedia con sequenze d'azione spettacolari e una riflessione più profonda su temi come la famiglia, l'identità e la responsabilità. Il film non ha paura di essere leggero e autoironico, prendendo in giro i clichè del genere superheroico, ma sa anche quando diventare serio ed emozionante. Il cast include anche Asher Angel, che interpreta Billy Batson nella sua versione adolescente, e Adam Brody in un ruolo che non sveliamo per non rovinare una delle sorprese più divertenti del film.



Per chi cerca un cinecomic diverso dal solito, meno cupo e pretenzioso, più divertente e genuino, Shazam! rappresenta una boccata d'aria fresca. È il film perfetto per chi vuole ricordare cosa significava sognare di essere un supereroe quando eri bambino, con tutto l'entusiasmo e l'ingenuità che comportava.