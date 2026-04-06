Stasera in tv torna la terza edizione di The Floor, ma cambiano i conduttori: ecco tutte le novità

Pubblicazione: 06 aprile alle 08:55

Il pavimento più famoso della tv italiana si riaccende. The Floor torna su Rai 2 da lunedì 6 aprile 2026 alle 21:35 con la sua terza edizione, e questa volta le sorprese non mancano. Il quiz show che ha fatto del risiko televisivo la sua cifra distintiva si presenta con un volto nuovo alla conduzione, un montepremi raddoppiato e meccaniche di gioco inedite che promettono di rendere ogni puntata ancora più adrenalinica.



La novità più evidente riguarda la conduzione. Paola Perego prende le redini del programma per cinque puntate, sostituendo Ciro Priello che aveva guidato le prime due stagioni. Al suo fianco, a movimentare le dinamiche con incursioni e commenti, ci sarà Gabriele Vagnato, webstar amatissimo dal pubblico social. Un duo che punta a bilanciare l'esperienza televisiva consolidata della Perego con la freschezza e l'irriverenza tipica del mondo digitale.



Ma il vero colpo di scena sta nelle regole. La struttura base rimane quella che ha conquistato il pubblico: cento concorrenti, cento categorie diverse, un pavimento interattivo da conquistare casella dopo casella attraverso duelli fotografici serrati. Ogni sfida dura appena 45 secondi, un battito di ciglia in cui bisogna rispondere correttamente o finire eliminati. La tensione è quella di sempre, ma stavolta i premi si fanno più sostanziosi. Il montepremi della singola puntata raddoppia: chi arriva alla fine della serata e conquista il duello finale tra i primi due classificati porta a casa 10mila euro, il doppio rispetto alle edizioni precedenti. Una cifra che trasforma ogni puntata in un mini-jackpot e alza l'asticella della competizione. Non si tratta più solo di gloria televisiva, ma di un premio concreto che può fare la differenza.

The Floor, fonte: Rai





C'è poi la novità del premio "filotto", un'idea che strizza l'occhio agli appassionati di sfide seriali. Chi riesce a battere tre avversari consecutivi senza mai ritirarsi conquista non solo la tanto ambita Golden Star – il bonus che regala cinque secondi extra in una futura sfida, una risorsa d'oro quando il tempo è tiranno – ma anche un assegno immediato da 1.000 euro. Un incentivo a osare, a non accontentarsi, a trasformare ogni vittoria nell'inizio di una striscia vincente.



Ma la rivoluzione più spettacolare riguarda la puntata finale. Quando rimarranno solo due concorrenti in gara per il premio massimo di 100mila euro, non basterà più vincere un singolo duello. La sfida si trasforma in un trittico: tre round, tre temi diversi, tre opportunità di dimostrare la propria versatilità. Solo chi riuscirà a vincere almeno due dei tre match potrà mettere le mani sul montepremi finale. Una modifica che rende la conclusione del programma molto più imprevedibile e avvincente.



L'obiettivo è sempre lo stesso: dominare il pavimento. Ma ora farlo significa anche portare a casa premi più ricchi e affrontare sfide strutturate in modo nuovo. The Floor 2026 alza l'asticella, mantiene l'adrenalina che ha fatto il successo del format e aggiunge quella dose di imprevedibilità che tiene gli spettatori incollati allo schermo. Cinque serate, cento concorrenti, centinaia di duelli. Il pavimento è pronto a illuminarsi di nuovo, e stavolta la posta in gioco è più alta che mai. Da lunedì 6 aprile, Rai 2 diventa il ring dove conoscenza, velocità e strategia si scontrano casella dopo casella.