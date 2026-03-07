Stasera in tv torna Nanny McPhee - Tata Matilda: trama e cast sul classico per ragazzi (e tutta la famiglia)

Pubblicazione: 07 marzo alle 08:35

C'è qualcosa di profondamente rassicurante nelle storie di bambini indisciplinati che incontrano la persona giusta al momento giusto. Nanny McPhee - Tata Matilda appartiene a quella tradizione narrativa che da Mary Poppins in poi ha saputo incantare generazioni, mescolando magia, commedia e lezioni di vita senza mai scadere nella morale predicatoria. Diretto da Kirk Jones e lanciato nelle sale nel 2005, il film torna regolarmente in televisione, come nel caso di questa sera 7 Marzo alle su Italia 1 alle 21:27, per ricordarci che dietro ogni comportamento ribelle si nasconde spesso solo un bisogno d'amore e di regole chiare.



La storia ci porta nell'Inghilterra vittoriana del 1870, un'epoca di rigide convenzioni sociali e famiglie numerose. Cedric Brown è un vedovo sopraffatto da sette figli scatenati che sembrano aver dichiarato guerra a qualsiasi figura autoritaria. Le tate si susseguono una dopo l'altra, tutte sconfitte dalla creatività distruttiva dei piccoli Brown. Fino a quando non si presenta lei: Tata Matilda, una figura inquietante con verruche, denti storti e un'aria severa che farebbe tremare anche il più coraggioso dei genitori.



Ma Nanny McPhee nasconde un segreto potente. È capace di compiere magie, e le userà tutte per insegnare ai bambini cinque lezioni fondamentali. Non si tratta però della magia zuccherosa di una fata madrina: i suoi incantesimi sono severi, a volte persino spaventosi, pensati per far comprendere ai ragazzi le conseguenze delle proprie azioni. Quando i bambini fingono di essere malati, si ritrovano davvero con sintomi orribili. Quando rifiutano di andare a letto, i loro corpi obbediscono contro la loro volontà. È una pedagogia dell'esperienza diretta, dove la magia diventa metafora di quelle regole naturali che governano la convivenza umana.

Emma Thompson è Tata Matilda, fonte: Universal Pictures





La vera minaccia però non viene dalle marachelle infantili, ma dalla rigida zia Adelaide, interpretata dalla leggendaria Angela Lansbury. La donna ha posto un ultimatum a Cedric: o si risposa entro un mese, oppure lei prenderà con sé una delle bambine per crescerla secondo i suoi standard aristocratici. È il classico ricatto vittoriano, dove le convenzioni sociali possono spezzare i legami familiari più profondi. Cedric si trova così costretto a cercare moglie non per amore, ma per necessità, mentre i bambini comprendono che devono fare fronte comune per salvare la famiglia.



Il cast del film rappresenta un vero e proprio repertorio del meglio del cinema britannico. Emma Thompson non si è limitata a interpretare Tata Matilda con quella sua capacità unica di mescolare autorevolezza e calore umano: ha anche scritto la sceneggiatura, adattando i romanzi di Christianna Brand con intelligenza e sensibilità. Colin Firth porta sullo schermo un Cedric Brown perfetto, un padre amorevole ma inadeguato, schiacciato tra le responsabilità e il dolore per la moglie perduta. Kelly Macdonald interpreta Evangeline, la giovane sguattera di casa che diventa un ponte emotivo tra il mondo degli adulti e quello dei bambini.



Ma cosa rende Nanny McPhee così diversa da altre figure di governanti magiche del cinema? Innanzitutto il suo aspetto: Tata Matilda è deliberatamente brutta, con un'estetica che sfida ogni convenzione cinematografica. Questa scelta narrativa non è casuale. Man mano che i bambini imparano le loro lezioni e diventano più educati, le verruche di Tata Matilda scompaiono una a una, i denti si raddrizzano, il naso si rimpicciolisce. È una metafora visiva potente: la bellezza è negli occhi di chi guarda, e quando impariamo a vedere con il cuore invece che con gli occhi, scopriamo che ciò che prima ci spaventava era in realtà ciò di cui avevamo più bisogno.



Il film va in onda stasera 7 Marzo aprile alle 21.27 su Italia 1, offrendo a nuove generazioni la possibilità di incontrare questa tata così speciale. In un'epoca in cui i contenuti per famiglie oscillano spesso tra lo zuccheroso e il cinico, Nanny McPhee mantiene un equilibrio raro: rispetta l'intelligenza dei bambini senza dimenticare quella degli adulti, diverte senza banalizzare, insegna senza predicare. E quella magia lì, quella vera, non ha bisogno di bacchette o formule: basta una buona storia, ben raccontata.