Stasera in TV, Una notte al museo: l'avventura straordinaria del guardiano notturno di un museo in cui tutto prende vita

Pubblicazione: 16 marzo alle 09:00

Immaginate di accettare quello che sembra il lavoro più semplice del mondo: fare il guardiano notturno in un museo. Niente di complicato, giusto? Pattugliare corridoi silenziosi, controllare che tutto sia al suo posto, magari schiacciare un pisolino tra una ronda e l'altra. Larry Daley la pensava esattamente così quando ha varcato per la prima volta le porte del Museo di Storia Naturale di New York. Spoiler: si sbagliava di grosso. L'appuntamento è per stasera, all 21.10, sul canale 27.



"Una notte al museo", diretto da Shawn Levy nel 2006, racconta proprio questa storia. Larry è un sognatore che fatica a trovare la sua strada nella vita. Divorziato, disoccupato, con un figlio di dieci anni la cui fiducia deve riconquistare a tutti i costi. Quando gli viene offerto questo posto da guardiano notturno, lo accetta sperando di dare finalmente una svolta alla sua esistenza. I tre anziani custodi che stanno per andare in pensione gli passano le consegne con un'aria vagamente enigmatica. Ma Larry non ci fa troppo caso. Quanto può essere difficile sorvegliare statue e reperti archeologici?



La risposta arriva puntuale al calar del sole della sua prima notte di lavoro. Perché al Museo di Storia Naturale di New York c'è un piccolo dettaglio che nessuno gli aveva menzionato: quando scende il buio, ogni singola creatura esposta prende vita. Dinosauri che corrono per i corridoi, soldati romani in miniatura che combattono contro cowboy del Far West, un enorme scheletro di Tyrannosaurus Rex che vuole giocare a riporto come un cucciolo iperattivo. E Larry? Larry deve tenere tutto sotto controllo prima che il caos diventi ingestibile.

Una notte al museo - Netflix

Il segreto dietro questa magia notturna ha un nome specifico: una misteriosa tavola egizia custodita tra le collezioni del museo. È questo antico manufatto a risvegliare le esposizioni, trasformando ogni notte in un'avventura imprevedibile. Ben Stiller interpreta Larry con quella perfetta combinazione di panico e determinazione che lo ha reso celebre. Al suo fianco un cast stellare: Carla Gugino nei panni di Rebecca, la giovane storica del museo, Robin Williams che porta sullo schermo un memorabile Teddy Roosevelt in cera, Owen Wilson e Steve Coogan rispettivamente come il cowboy Jedediah e il centurione romano Octavius.



Il successo è stato travolgente. "Una notte al museo" ha incassato oltre 574 milioni di dollari in tutto il mondo, un risultato che ne ha fatto il film di maggior incasso dell'intera trilogia che ne è seguita. Già, perché l'avventura di Larry non si è fermata qui. Il franchise ha dato vita a "Una notte al museo 2 - La fuga" nel 2009 e "Notte al museo - Il segreto del faraone" nel 2014, confermando l'appetito del pubblico per questa particolare formula narrativa.



Ma cosa rende questo film così efficace? Non è solo la premessa fantastica o gli effetti speciali che danno vita a statue e dinosauri. È il modo in cui Shawn Levy costruisce una storia universale partendo da un'idea semplice ma geniale. Larry non è un eroe d'azione, non ha poteri speciali, non salva il mondo da una minaccia aliena. È semplicemente un padre che vuole essere migliore, un uomo che cerca il rispetto di suo figlio. E lo fa imparando a gestire l'impossibile, costruendo relazioni inaspettate con figure storiche che, pur essendo di cera o pietra, mostrano più umanità di tanti personaggi in carne e ossa.

Una notte al museo - Netflix

C'è qualcosa di profondamente rassicurante nel vedere come Larry sviluppi un legame speciale con gli abitanti notturni del museo. Teddy Roosevelt diventa il suo mentore, insegnandogli lezioni di vita mentre galoppa su un cavallo impagliato. I minuscoli soldati romani e cowboy lo trascinano nelle loro ridicole guerre intestine. Persino Rexy, lo scheletro di T-Rex, si rivela essere un gigante gentile che vuole solo giocare. È un microcosmo dove la storia prende vita letteralmente, dove passato e presente si intrecciano in una danza caotica ma affascinante.



La fotografia cattura perfettamente l'atmosfera unica del museo dopo la chiusura: quegli spazi enormi e deserti che di giorno pullulano di visitatori assumono un fascino misterioso quando sono illuminati solo dalle luci di emergenza. Ogni angolo nasconde una potenziale sorpresa, ogni sala può trasformarsi in un campo di battaglia o in un palcoscenico per improbabili numeri musicali.



La sceneggiatura riesce nell'impresa non semplice di bilanciare sequenze d'azione frenetiche con momenti di autentica tenerezza. Quando Larry finalmente conquista il rispetto di suo figlio mostrandogli le meraviglie nascoste del museo, non c'è bisogno di grandi discorsi o scene strappalacrime. È tutto lì, negli occhi del bambino che vede il padre trasformato, finalmente in controllo di qualcosa, finalmente utile.