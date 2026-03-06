Stasera la nuova serie italiana con Luca Argentero, trama e cast (non te la puoi perdere)

Pubblicazione: 06 marzo alle 07:15

La televisione italiana si prepara ad accogliere un genere che, sorprendentemente, mancava ancora all'appello delle produzioni nazionali: il legal drama. Dal 6 marzo Sky e NOW presenteranno in esclusiva Avvocato Ligas, la prima serie originale Sky interamente dedicata alle battaglie legali, ai dilemmi etici e alle tensioni che animano le aule di tribunale. Protagonista assoluto è Luca Argentero, che presta il suo carisma a Lorenzo Ligas, penalista brillante quanto autodistruttivo del Foro di Milano.



La serie, composta da sei episodi, rappresenta una coproduzione tra Sky Studios e Fabula Pictures, con la regia affidata a Fabio Paladini. La sceneggiatura è frutto del lavoro collettivo di Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco, che hanno tratto ispirazione dal romanzo Un caso complicato per l'avvocato Ligas. Perdenti di Gianluca Ferraris, in arrivo nelle librerie il 3 marzo per Corbaccio.

Una scena di Avvocato Ligas, fonte: Sky Italia





Lorenzo Ligas non è il classico avvocato in giacca e cravatta che si attiene rigidamente al codice. È piuttosto una rockstar del tribunale, un uomo dalla mente analitica affilatissima, capace di cogliere dettagli che sfuggirebbero a chiunque altro e trasformarli in armi decisive durante i processi. Ogni particolare racconta una storia nella sua testa: un gioiello diventa un indizio, una parola pronunciata fuori posto può ribaltare un'intera arringa. Ma questo dono straordinario nasconde anche il suo lato oscuro.



Ad affiancarlo in questa nuova avventura c'è Marta Carati, giovane praticante interpretata da Marina Occhionero. Marta ha lasciato il mondo accademico dopo una relazione complicata con il proprio tutor, un uomo sposato che le ha fatto perdere fiducia in se stessa. Idealista e sensibile, sa leggere le persone con empatia e acume psicologico, qualità che la rendono complementare al cinismo calcolato di Ligas. Il loro rapporto professionale si costruisce tra stima reciproca e inevitabili tensioni: i modi diretti e informali dell'avvocato la spiazzano continuamente, costringendola a uscire dalla comfort zone in cui si era rifugiata.



La serie racconta il mondo della giustizia penale milanese attraverso casi complessi e spesso senza speranza apparente. Ligas si muove ai limiti delle regole, non per infrangerle ma per piegarle alla ricerca della verità o della vittoria. È un legal drama che intreccia processi giudiziari con conflitti etici profondi, mettendo continuamente a confronto visioni opposte di cosa significhi davvero "giustizia".

Luca Argentero in una scena di Avvocato Ligas, fonte: Sky Italia





L'estetica della serie promette di rispecchiare la personalità del protagonista: eleganza ricercata negli abiti, cura maniacale dei dettagli, accessori selezionati con precisione. Ligas non fa l'avvocato, è un avvocato. Questa distinzione, apparentemente sottile, racconta tutto della sua identità. Il lavoro non è qualcosa che svolge: è ciò che definisce la sua esistenza, nel bene e nel male.



La messa in onda seguirà un calendario preciso: i primi due episodi debutteranno su Sky Atlantic il 6 marzo, poi dal venerdì successivo la serie proseguirà con un episodio a settimana fino al 3 aprile. Per i clienti Sky da più di tre anni, il programma loyalty Sky Extra renderà disponibili gli episodi in anteprima on demand ogni martedì con Primissime, permettendo ai più fedeli di anticipare la visione.



Con Avvocato Ligas, la serialità italiana si misura con un genere che negli Stati Uniti ha prodotto titoli memorabili, da The Good Wife a Suits, passando per i classici come Law & Order. L'approccio italiano promette però di portare una sensibilità diversa, più legata alle dinamiche relazionali, ai conflitti interiori, a quella zona grigia dove l'assoluto cede il passo al relativo.