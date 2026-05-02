Stasera torna Amici 25: Giulia Michelini e Marco Bocci insieme (e c'è già chi aspetta la scintilla)

Pubblicazione: 02 maggio alle 09:00

Il Serale di Amici 25 è arrivato alla settima puntata, in onda questa sera, sabato 2 maggio 2026, su Canale 5. Il talent ideato e condotto da Maria De Filippi è arrivato a un momento cruciale, in vista della finalissima del 17 maggio prossimo. Ma tanto ancora c'è da fare e da decidere e oltre alle sfide tra i ragazzi ci sarà spazio anche per due ospiti speciali, tra i più amati dal pubblico di Mediaset: Giulia Michelini e Marco Bocci.

, che ha fatto sorridere e anche discutere i social per la schiettezza delle sue risposte a Francesca Fagnani. In particolare, quando è stata chiamata a parlare di uno dei ruoli più importanti della sua carriera, quello di Rosy Abate,, con il quale girò unache divenne virale. "Quel ruolo mi ha dato tantissimo, io ho dato tanto a quel ruolo, è stato un do ut des", aveva spietato, aggiungendo che lasciare il personaggio è stato un lutto.

E proprio quel legame, nato sul set e rimasto nell'immaginario del pubblico, torna al centro dell'attenzione con la loro presenza ad Amici: in molti, sui social, già si chiedono se tra i due scatterà qualche scintilla. Anche perché Bocci, legato all'attrice Laura Chiatti, ha raccontato senza mezzi termini a Verissimo di vivere un rapporto particolare con la moglie: "Io penso di essere l'uomo più lasciato della storia dell'umanità. Oggi vengo qui da lasciato! Laura mi tiene in standby, sia nella parte affettiva che nella parte lavorativa".

Tornando alla serata,, in qualità di giudice, ma avrà modo di parlare anche della sua prossima interpretazione nella nuova serie di Canale 5, Alex Bravo. Poliziotto a modo suo, dove veste i panni di un playboy dal passato oscuro che, passato dalla parte della legge, risolve i casi che turbano la quiete della costa marchigiana. Tutto mentre è alle prese con una paternità scoperta per caso e con un'indagine che lo metterà alla prova dal punto di vista personale.

I due super ospiti non si limiteranno a chiacchierare con De Filippi e a rivolgere incitamenti ai concorrenti, ma parteciperanno anche al gioco Password, l'intermezzo condotto da Alessandro Cattelan che è diventato un momento fisso della trasmissione, nonché l'occasione giusta per smorzare le tensioni tra un'eliminazione e l'altra e le furenti discussioni tra i professori.

Riprendendo le fila della stagione, sono otto gli allievi ancora in gara. L'ultima puntata del Serale si è conclusa con l'eliminazione di Alex Calu, il ballerino della squadra Cuccarini-Peparini uscito al ballottaggio finale contro Elena e Lorenzo. Nella squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano restano in competizione Elena, Emiliano, Riccardo e Nicola. Il team guidato da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini conta invece su Angie e Lorenzo. Infine, alla squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo appartengono Alessio e Gard.

La settima puntata del Serale di Amici 25 va in onda questa sera, sabato 2 maggio 2026, su Canale 5 a partire dalle 21:30. Il programma è disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.