Stash ad Affari Tuoi, il retroscena sull'ospitata e l'indizio che porta dritto a Sanremo 2027

Pubblicazione: 04 novembre alle 12:19

Il prime time di Rai 1 continua a regalare grandi emozioni e colpi di scena. Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda martedì 3 novembre, il conduttore Stefano De Martino ha trasformato ancora una volta il celebre game show in un vero e proprio varietà, tra musica live, balletti e ospiti d'eccezione. A catalizzare l'attenzione del pubblico e del web è stato l'arrivo in studio di Stash, frontman dei The Kolors, protagonista di un'esibizione che non è passata inosservata.

Tra battute e ironia, l'ospitata del cantante ha subito riacceso le speculazioni legate al. Molti utenti sui social hanno notato una coincidenza non da poco: prima di Stash, il palco del programma di Rai 1 ha ospitato nelle scorse settimane artisti del calibro di Serena Brancale e Gaia. Tre nomi forti, tutti accostati di recente alle voci di corridoio sulle possibili liste in lizza per la prossima kermesse musicale della Riviera.

La teoria dei telespettatori è che questi passaggi televisivi non siano casuali, ma tasselli di un percorso studiato. A rafforzare i sospetti ci ha pensato lo stesso De Martino, che durante la puntata ha annunciato ufficialmente il nuovo ed esteso tour internazionale dei The Kolors, in partenza ad aprile 2027. Una fitta serie di date in Italia e all'estero che troverebbe nel palco dell'Ariston la vetrina promozionale perfetta.

A rendere l'atmosfera ancora più speciale è il profondo legame che unisce Stash e Stefano De Martino, nati artisticamente e cresciuti professionalmente nel vivaio di Amici di Maria De Filippi e ritrovatisi poi fianco a fianco in diverse avventure televisive. Un'amicizia solida che giustifica pienamente la sorpresa in studio, sebbene il tempismo continui a fare gola agli amanti del gossip televisivo.

Se la musica ha fatto sognare i fan, la partita della Valle d'Aosta condotta dal concorrente Joseph si è invece conclusa con una grande delusione: rifiutando l'offerta sicura di 26mila euro del Dottore su consiglio della compagna, il concorrente è tornato a casa con i 50 euro contenuti nel pacco 19. Un finale amaro che, tuttavia, lascia intatta la magia di uno show capace di dominare ogni sera.