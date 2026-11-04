Stash ad Affari Tuoi, il retroscena sull'ospitata e l'indizio che porta dritto a Sanremo 2027
Colpo di scena ad Affari Tuoi con Stash dei The Kolors: l'ospitata da Stefano De Martino e il dettaglio sul tour alimentano i sospetti sul Festival di Sanremo 2027.
Il prime time di Rai 1 continua a regalare grandi emozioni e colpi di scena. Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda martedì 3 novembre, il conduttore Stefano De Martino ha trasformato ancora una volta il celebre game show in un vero e proprio varietà, tra musica live, balletti e ospiti d'eccezione. A catalizzare l'attenzione del pubblico e del web è stato l'arrivo in studio di Stash, frontman dei The Kolors, protagonista di un'esibizione che non è passata inosservata.
La teoria dei telespettatori è che questi passaggi televisivi non siano casuali, ma tasselli di un percorso studiato. A rafforzare i sospetti ci ha pensato lo stesso De Martino, che durante la puntata ha annunciato ufficialmente il nuovo ed esteso tour internazionale dei The Kolors, in partenza ad aprile 2027. Una fitta serie di date in Italia e all'estero che troverebbe nel palco dell'Ariston la vetrina promozionale perfetta.
A rendere l'atmosfera ancora più speciale è il profondo legame che unisce Stash e Stefano De Martino, nati artisticamente e cresciuti professionalmente nel vivaio di Amici di Maria De Filippi e ritrovatisi poi fianco a fianco in diverse avventure televisive. Un'amicizia solida che giustifica pienamente la sorpresa in studio, sebbene il tempismo continui a fare gola agli amanti del gossip televisivo.