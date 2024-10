Stephen King spiega perché ritiene La notte dei morti viventi "l'horror più spaventoso di tutti i tempi"

Interpellato da Variety, Stephen King ha risposto alla domanda: "Qual è l' horror più spaventoso?". Ecco la sua risposta:

La definizione di "più spaventoso” varia a seconda dell'età. Quando avevo 16 anni, era Gli invasati di Robert Wise. Da adulto, invece, è stato The Blair Witch Project, con quel senso di sventura crescente e quegli ultimi 35 secondi davvero orribili. Ma in generale devo dire La notte dei morti viventi, il capolavoro a basso costo di George A. Romero.

Alla fine, nessuno sopravvive. Questo film ha perso la sua forza elementare nel corso degli anni - è diventato quasi un film da proiezione di mezzanotte, come The Rocky Horror Pictures Show - ma ricordo ancora il terrore impotente che ho provato quando l'ho visto per la prima volta. E ora che ci penso, c'è una vera somiglianza con The Blair Witch Project, entrambi con musica minima o assente, entrambi con attori sconosciuti che sembrano a malapena in grado di fare la gavetta estiva a Paducahville, entrambi con effetti speciali con tecnologia a basso costo. Non funzionano nonostante questi aspetti, ma grazie a loro.