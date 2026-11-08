Stephen King re dello streaming: generato oltre 1 miliardo di dollari sulle piattaforme dal 2020

Pubblicazione: 08 novembre alle 11:32

Stephen King non è solo il re dell'horror: è diventato il sovrano incontrastato dello streaming. Dal 2020 a oggi, le piattaforme digitali hanno generato oltre 1 miliardo di dollari in ricavi da abbonamenti grazie alle sue storie. Un risultato che testimonia come l'autore di Portland, Maine, continui a dominare l'industria dell'intrattenimento anche a distanza di cinquant'anni dal suo debutto con Carrie. I numeri raccontati dal modello Streaming Economics sono impressionanti e tracciano una mappa precisa del potere di King nel panorama delle piattaforme on demand. HBO Max guida la classifica con 407 milioni di dollari generati dalle produzioni tratte dalle opere dello scrittore. Netflix segue a distanza con 247 milioni, mentre Prime Video si attesta a 137 milioni.

Paramount+ ha incassato 86 milioni, Hulu 68 milioni, mentre Apple TV chiude con 45 milioni e 33 milioni rispettivamente nelle sue diverse configurazioni.. La serie prequel del celebre romanzo del 1986 ha generato da sola 202 milioni di dollari di ricavi all'inizio del 2026, diventando. Non si tratta solo di un successo isolato: The Outsider, altra produzione HBO Max tratta da un romanzo di King, ha contribuito con oltre 60 milioni di dollari, confermando la capacità della piattaforma di Warner Bros Discovery di valorizzare al meglio le proprietà intellettuali dello scrittore.Il potere di attrazione di King va oltre i semplici ricavi da visualizzazione., un dato che testimonia come il suo nome rappresenti ancora oggi un richiamo irresistibile per il pubblico. In un'epoca in cui le piattaforme combattono ferocemente per ogni singolo subscriber, avere nel proprio catalogo un'opera di Stephen King significa possedere un asset strategico di primissimo livello.. Stand by Me di Rob Reiner, il classico del 1986 tratto dal racconto The Body, ha da solo generato oltre 30 milioni di dollari in ricavi da abbonamenti sulla piattaforma.

Un risultato notevole per un film che ha quasi quarant'anni, ma che continua a trovare nuovo pubblico generazione dopo generazione. Prime Video si prepara a scalare ulteriormente la classifica grazie agli originali prodotti da MGM+. The Institute, la serie tratta dall'omonimo romanzo, e soprattutto Carrie, già rinnovata per una seconda stagione, stanno dimostrando un appeal particolare presso il pubblico più giovane. Sia Carrie che IT: Welcome to Derry registrano infatti le audience più giovani dell'intero portfolio di adattamenti King, un dato significativo che dimostra come le sue storie riescano a parlare anche alle nuove generazioni cresciute nell'era digitale.





La strategia di HBO Max si è rivelata particolarmente vincente., che tornerà per una seconda stagione tra la fine del 2027 e l'inizio del 2028. Questa capacità di creare eventi e mantenere viva l'attenzione del pubblico nel tempo rappresenta uno dei segreti del successo delle produzioni King sulle piattaforme streaming. Non solo horror puro, ma anche thriller psicologici, drammi intimisti, storie di formazione e persino elementi di fantasy. Questa diversità permette alle piattaforme di attrarre pubblici diversi, dal fan hardcore dell'horror al lettore occasionale in cerca di storie ben raccontate.per trovare storie solide, personaggi complessi e universi narrativi già consolidati nell'immaginario collettivo. La competizione tra le piattaforme per accaparrarsi i diritti delle opere di King è destinata a intensificarsi. Con progetti ancora in sviluppo e un autore che continua a scrivere e pubblicare nuovi romanzi, il mercato dello streaming ha trovato in Stephen King non soloe apprezza istantivamente.