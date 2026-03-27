Stop That Train: Sarah Michelle Gellar e RuPaul nella commedia più pazza dell'anno (in uscita a giugno)

Pubblicazione: 27 marzo alle 13:56

Hollywood si prepara a un'esplosione di camp, glitter e azione ad alta velocità. Stop That Train, la commedia action diretta da Adam Shankman che vede RuPaul nel ruolo di Presidente Gagwell, ha arricchito il suo cast con nomi che promettono di trasformare questo progetto in uno degli eventi cinematografici più bizzarri e attesi della stagione estiva.



Sarah Michelle Gellar, Nicole Richie e Raven-Symone si uniscono a un ensemble stellare che include Michelle Visage, Chris Parnell, Jesse Tyler Ferguson, Charo, Brian Jordan Alvarez, Natasha Leggero, Drew Droege e Joel McHale. Un dettaglio che alimenta la curiosità: Gellar interpreterà sé stessa, una scelta metacinematografica che aggiunge un ulteriore livello di ironia a una produzione già intrisa di autoironia e riferimenti alla cultura pop.



Il film, prodotto da Bleecker Street, Universal Pictures Content Group e World of Wonder, ruota attorno a Tess e DeeDee, due hostess interpretate rispettivamente da Ginger Minj e Jujubee, che lavorano a bordo del luccicante Glamazonian Express. Quello che dovrebbe essere un viaggio di lusso su rotaia si trasforma in un incubo ad alta velocità quando una catastrofica Stormganza minaccia di far deragliare il convoglio. Le due protagoniste si trovano costrette a collaborare con le snob hostess di prima classe e con il Presidente Gagwell per salvare passeggeri ed equipaggio in una corsa contro il tempo che mescola sequenze action, numeri camp e una buona dose di irriverenza.

Inizialmente previsto per il 29 maggio, Stop That Train ha subito uno slittamento nella data di uscita e approderà nelle sale cinematografiche il 12 giugno. Bleecker Street gestirà la distribuzione nordamericana, mentre Universal Pictures Content Group si occuperà dei mercati internazionali, con l'ambizione di esportare questo concentrato di cultura queer e commedia action anche oltre i confini statunitensi.



Il tempismo dell'uscita cinematografica coincide con la messa in onda della diciottesima stagione di RuPaul's Drag Race su MTV e con il debutto su HBO e HBO Max del documentario true-crime in due parti Murder in Glitterball City, diretto dalla coppia Bailey-Barbato. World of Wonder sta costruendo un vero e proprio ecosistema mediale attorno al brand RuPaul e alla cultura drag, espandendosi dal piccolo al grande schermo con un approccio multipiattaforma.



Stop That Train si propone come un esperimento unico nel panorama cinematografico contemporaneo: un action movie dal cuore camp, dove l'adrenalina delle sequenze ad alta velocità si fonde con i codici estetici della cultura drag. Un treno di lusso che deraglia letteralmente e metaforicamente, trascinando il pubblico in un viaggio folle dove ogni previsione viene sovvertita e dove l'unico modo per salvare la situazione è abbracciare il caos con stile, glitter e una buona dose di autenticità queer.