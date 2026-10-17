Storie al bivio, Francesca Pascale rivela perché rifiutò di sposare Berlusconi e svela un nuovo amore

Pubblicazione: 17 ottobre alle 08:30

Francesca Pascale

Una posizione che conferma le sue riserve sull'attuale gestione del movimento fondato da Berlusconi. E se in passato aveva escluso categoricamente una candidatura, questa volta il suo atteggiamento appare diverso. Pascale non chiude più la porta a un impegno politico diretto, pur precisando di non immaginarsi alla guida di Forza Italia.

“Sono pronta a scendere in campo, ma non vedermi segretaria del partito, è pura utopia. Combatto nella società civile per l'inclusività e i diritti.” - Francesca Pascale

Una prospettiva che potrebbe segnare, dopo gli anni trascorsi accanto a Berlusconi, la relazione con Paola Turci e il percorso imprenditoriale intrapreso più recentemente. A 41 anni,sembra dunque attraversare una fase di profondi cambiamenti, tra un nuovo amore ancora avvolto nel mistero, l'attività professionale e la possibilità di tornare protagonista della scena politica.

Eppure, tra tutte le novità raccontate nell'intervista, resta soprattutto una certezza: il legame con Silvio Berlusconi continua a occupare un posto speciale nella sua memoria. Tanto che, anche mentre guarda al futuro e ammette di essere nuovamente innamorata, il desiderio più grande che confessa è ancora quello di poter trascorrere un ultimo giorno accanto all'uomo che ha segnato una parte così importante della sua vita.