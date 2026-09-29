Storie Italiane, scontro in diretta sul caso Garlasco: la frase minacciosa gela lo studio

Pubblicazione: 29 settembre alle 16:42

La mattinata di Storie Italiane si è trasformata in un campo di battaglia dialettico quando il caso Garlasco è tornato sotto i riflettori con una nuova inchiesta. Quello che doveva essere un confronto tecnico sugli sviluppi investigativi è rapidamente degenerato in uno scontro personale che ha lasciato tutti con il fiato sospeso, conduttrice compresa. Al centro della bufera Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, e il giornalista Zanella. Il punto di rottura è arrivato quando le analisi sui vecchi accertamenti investigativi hanno ceduto il passo a un botta e risposta al vetriolo che ha superato ogni limite.





La discussione ruotava attorno alle, con particolare attenzione agli accertamenti sui pedali della bicicletta e all'strenuamente il lavoro del suo reparto,di risultati investigativi da parte dei suoi collaboratori.. Ha contestato punto per punto la ricostruzione dell'ex comandante, rivendicando il contenuto degli atti della Procura di Pavia.fino a quando: "A lei interessa solo la visibilità personale, caro Zanella, perché lei non è un giornalista serio. Si guardi allo specchio".ha immediatamente cambiato il registro del confronto con: "Io mi ci guardo e lei? Dorme tranquillo la sera lei, Generale?".

La replica di Garofano non si è fatta attendere: "Benissimo. Non dormirà lei forse nei prossimi giorni". Ed è proprio questa frase a rappresentare il punto più delicato dell'intero scambio. Il tono, il contesto, la formulazione hanno immediatamente sollevato un interrogativo pesante. Zanella ha reagito d'istinto: "È una minaccia, questa?". Anche Eleonora Daniele, che fino a quel momento aveva cercato di mantenere il controllo della situazione con ripetuti tentativi di mediazione, è intervenuta visibilmente preoccupata: "Mica è una minaccia?".





: "È una constatazione". Una risposta secca che però non ha fugato i dubbi sulla reale natura di quella frase ambigua, pronunciata in un clima già rovente. MaPoco prima Zanella aveva già lanciato un messaggio inequivocabile all'ex comandante del Ris: "Io mi assumo tutta la responsabilità e lei si assume tutta la responsabilità nei confronti della categoria. Le sue minacce non mi fanno né caldo né freddo". Un passaggio che dimostra comeprima dello scambio finale sul dormire la notte.Il caso rischia comunque di. Le nuove indagini su Andrea Sempio hanno riportato sotto i riflettori passaggi investigativi risalenti al 2007 e il lavoro svolto allora dal Ris di Parma, riaprendo ferite mai del tutto rimarginate. In un clima già particolarmente polarizzato,: non soltanto il dibattito sulle carte processuali e sulle analisi scientifiche, ma uno scontro personale che potrebbe non essersi definitivamente concluso con la fine della puntata.