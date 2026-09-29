Storie Italiane, scontro in diretta sul caso Garlasco: la frase minacciosa gela lo studio
Scontro in diretta a Storie Italiane tra Garofano e Zanella sul caso Garlasco. La frase "non dormirà bene" scatena accuse di minaccia. Cosa è successo davvero.
La mattinata di Storie Italiane si è trasformata in un campo di battaglia dialettico quando il caso Garlasco è tornato sotto i riflettori con una nuova inchiesta. Quello che doveva essere un confronto tecnico sugli sviluppi investigativi è rapidamente degenerato in uno scontro personale che ha lasciato tutti con il fiato sospeso, conduttrice compresa. Al centro della bufera Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, e il giornalista Zanella. Il punto di rottura è arrivato quando le analisi sui vecchi accertamenti investigativi hanno ceduto il passo a un botta e risposta al vetriolo che ha superato ogni limite.
Zanella però non ha mollato la presa. Ha contestato punto per punto la ricostruzione dell'ex comandante, rivendicando il contenuto degli atti della Procura di Pavia. La tensione è salita gradualmente fino a quando Garofano ha sferrato un colpo durissimo: "A lei interessa solo la visibilità personale, caro Zanella, perché lei non è un giornalista serio. Si guardi allo specchio". La provocazione ha immediatamente cambiato il registro del confronto con Zanella che ha risposto: "Io mi ci guardo e lei? Dorme tranquillo la sera lei, Generale?".
La replica di Garofano non si è fatta attendere: "Benissimo. Non dormirà lei forse nei prossimi giorni". Ed è proprio questa frase a rappresentare il punto più delicato dell'intero scambio. Il tono, il contesto, la formulazione hanno immediatamente sollevato un interrogativo pesante. Zanella ha reagito d'istinto: "È una minaccia, questa?". Anche Eleonora Daniele, che fino a quel momento aveva cercato di mantenere il controllo della situazione con ripetuti tentativi di mediazione, è intervenuta visibilmente preoccupata: "Mica è una minaccia?".
Il caso rischia comunque di alimentare ulteriormente il dibattito attorno al delitto di Garlasco. Le nuove indagini su Andrea Sempio hanno riportato sotto i riflettori passaggi investigativi risalenti al 2007 e il lavoro svolto allora dal Ris di Parma, riaprendo ferite mai del tutto rimarginate. In un clima già particolarmente polarizzato, il confronto andato in scena davanti alle telecamere di Rai 1 aggiunge ora un elemento inedito: non soltanto il dibattito sulle carte processuali e sulle analisi scientifiche, ma uno scontro personale che potrebbe non essersi definitivamente concluso con la fine della puntata.