Pubblicazione: 25 novembre alle 08:15

Chi segue quotidianamente gli approfondimenti televisivi sul delitto di Garlasco è ormai abituato ad assistere a confronti accesi, botta e risposta tra gli ospiti e discussioni che non sempre si esauriscono allo spegnimento delle telecamere. Nella puntata di Storie Italiane del 24 novembre 2026, tuttavia, è accaduto qualcosa di decisamente diverso. L'ex maresciallo dei carabinieri Roberto Pennini e Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, hanno avuto modo di confrontarsi per la prima volta in diretta televisiva. Quello che era iniziato come un approfondimento sulle indagini del 2007 si è concluso con un'insolita proposta sportiva, alla quale il legale ha risposto con altrettanta ironia, coinvolgendo nel siparietto anche Eleonora Daniele.

è particolarmente significativa per il ruolo che l'ex maresciallo ha ricoperto nelle prime fasi delle indagini. Fu infatti tra i carabinieri che entrarono nella villetta di, a, la mattina del 13 agosto 2007, quando venne ritrovato il corpo di. Nelle ultime settimane è tornato a raccontare pubblicamente quanto ricorda di quelle giornate, soffermandosi anche

Nel corso del collegamento con Storie Italiane, Antonio De Rensis ha approfittato dell'occasione per rivolgere all'ex maresciallo alcune domande sul computer di Alberto Stasi e sulla gestione del dispositivo nei giorni successivi al delitto. Pennini ha ricordato che il computer venne affidato ai colleghi della compagnia dei carabinieri, precisando di non aver assistito personalmente alle successive operazioni effettuate sul dispositivo. Le sue dichiarazioni hanno riguardato anche le tempistiche del trasferimento del computer, sulle quali ha mantenuto una posizione prudente, non potendo ricostruire con certezza tutti i passaggi a distanza di diciannove anni.

Nonostante la complessità degli argomenti affrontati, il dialogo tra i due è proseguito senza che nessuno alzasse la voce. L'ex maresciallo ha anzi colto l'occasione per manifestare la propria considerazione nei confronti di De Rensis, riconoscendo la professionalità dell'avvocato e il suo diritto di svolgere il lavoro per il quale è stato incaricato. Il legale ha ricambiato la manifestazione di stima, introducendo però un riferimento a un altro protagonista dei dibattiti televisivi dedicati al caso Garlasco. Si tratta di Luciano Garofano, ex comandante dei RIS di Parma, con il quale De Rensis aveva avuto un duro confronto proprio nello studio di Storie Italiane lo scorso 1° ottobre.

L'avvocato ha sottolineato la differenza tra la disponibilità a confrontarsi pubblicamente con Pennini e le divergenze con Garofano, tornando anche sulle precedenti dichiarazioni riguardanti il livello di istruzione dei carabinieri. L'ex maresciallo ha preferito non alimentare la polemica, osservando che le capacità di un appartenente all'Arma non possono essere giudicate esclusivamente sulla base del titolo di studio., poco dopo, a cambiare completamente il tono della conversazione., gli ha rivolto una proposta che difficilmente qualcuno si sarebbe aspettato durante un approfondimento di cronaca: “Mi piacerebbe incontrarla sul tatami”.

L'avvocato non si è tirato indietro e ha risposto scherzosamente di essere disposto a prepararsi fisicamente per l'occasione. Lo scambio di battute ha suscitato le risate dei presenti, trasformando per qualche istante il confronto televisivo in una conversazione decisamente più informale. A quel punto è intervenuta anche Eleonora Daniele, ricordando a Pennini che aveva un appuntamento in tribunale e che non avrebbe dovuto fare tardi per colpa della trasmissione.

Prima di congedarsi, l'ex maresciallo ha voluto precisare che l'impegno giudiziario della mattinata non riguardava il delitto di Garlasco. Ha inoltre chiarito di non essere stato convocato in Procura per essere ascoltato sul caso, contrariamente a quanto era stato riferito in un'altra trasmissione televisiva. La parentesi ironica non ha naturalmente modificato la sostanza delle questioni investigative affrontate durante la puntata, ma ha rappresentato un momento insolito nella lunga stagione televisiva dedicata al caso Garlasco. Chi si fosse perso il confronto tra Pennini e De Rensis può recuperare integralmente la puntata di Storie Italiane del 24 novembre su RaiPlay.