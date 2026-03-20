Stranger Things: in arrivo un cofanetto Blu-Ray imperdibile per tutti i fan della serie

Pubblicazione: 20 marzo alle 19:35

Il fenomeno di Netflix Stranger Things celebra il suo decimo anniversario con un regalo speciale per i fan: l’intera serie, dalla stagione 1 alla 5, arriverà in Blu-ray e 4K Ultra HD. Questa raccolta completa sarà disponibile il 27 luglio nel Regno Unito e il 28 luglio negli Stati Uniti e Canada, con prenotazioni già aperte sul sito di Arrow Video. Non ci saranno episodi “segreti” o mai visti prima: tutto ciò che il pubblico ha visto in streaming è incluso, confermando che il finale della stagione 5 è ufficialmente quello definitivo.

Stranger Things -©Netflix

L’edizioneè in vendita a circa, mentre laarriva a. Tutte le versioni includono presentazioni ad alta definizione, audio DTS-HD MA 5.1 per tutte le stagioni e Dolby Atmos per le stagioni 4 e 5, oltre a sottotitoli opzionali e tracce audio descrittive.

La Deluxe Edition è un vero tesoro per i collezionisti: oltre all’artbook e ai poster, contiene oggetti esclusivi come la moneta Palace Arcade, il patch autoadesivo Hellfire Club, il dado D20 del club e venticinque carte artistiche che ripercorrono tutte le stagioni. L’intera confezione presenta anche artwork inediti di Juan Ramos e Kyle Lambert, insieme a mappe pieghevoli di Hawkins e concept art originali.

Questa release segna un momento importante per Netflix, chePer i fan più appassionati, è l’occasione di possedere la serie in una versione completa e curata, con approfondimenti sul dietro le quinte, curiosità e memorabilia che non si trovano in streaming.

Inoltre, il franchise non si ferma qui: Stranger Things: Tales from ‘85, una nuova serie animata, è già in arrivo, e altri spin-off potrebbero seguire. Questo rende il cofanetto Blu-ray non solo un oggetto da collezione, ma anche un punto di partenza per esplorare il mondo di Stranger Things in modo più completo e approfondito.