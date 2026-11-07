Striscia la Notizia chiusa definitivamente? Parla Ezio Greggio: la verità sul futuro del TG satirico

Pubblicazione: 07 novembre alle 12:30

Un’era televisiva durata 37 anni potrebbe essere giunta al capolinea, o forse no. Striscia la Notizia è davvero stata cancellata dai palinsesti Mediaset? A fare chiarezza, o meglio, ad alimentare le speranze dei fan, è Ezio Greggio, storico volto del TG satirico ideato da Antonio Ricci. In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, il conduttore ha risposto alla domanda diretta sulla presunta chiusura dello show dell'access prime time di Canale 5. Le sue parole descrivono uno scenario ancora in bilico, ma denso di affetto per lo storico format:

"Non so se l'hanno chiuso, so che ne stanno parlando e mi auguro che possa andare avanti. Se dovesse essere finita lì, dopo 37 anni, la gente difficilmente se ne scorderà. Tutti quelli che incontro mi chiedono quando ricomincerà. Io aspetto notizie con fiducia". L’assenza diMediaset ha avviato un ridimensionamento progressivo delle produzioni targate Antonio Ricci: basti pensare a Paperissima Sprint, dapprima traslocata su Italia 1 e successivamente sospesa.

Per quanto riguarda Striscia, dopo il mancato ritorno a settembre 2025 e una breve parentesi in prima serata all'inizio del 2026, il programma è gradualmente sparito dal palinsesto. A confermare l'incertezza sul futuro del format ci sono anche i movimenti degli storici inviati, ormai impegnati altrove (come Moreno Morello e Jimmy Ghione), e il completo silenzio sui profili social ufficiali, fermi con gli aggiornamenti dalla scorsa estate.

Le parole di Greggio richiamano quanto dichiarato in precedenza da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti, quando l'AD di Cologno Monzese aveva confermato che l'azienda stava facendo "tutte le valutazioni del caso". Mentre gli spettatori si chiedono se si tratti di un addio definitivo o di un momentaneo stand-by, l'affetto del pubblico per il programma e per le sue battute storiche rimane invariato.

Non resta che attendere le comunicazioni ufficiali di Mediaset per capire se il Gabibbo tornerà sul bancone più famoso d'Italia o se la storia della televisione ha girato pagina.