Striscia la Notizia chiusa definitivamente? Parla Ezio Greggio: la verità sul futuro del TG satirico
Ezio Greggio rompe il silenzio sulla presunta chiusura di Striscia la Notizia. Tra palinsesti stravolti e social fermi, ecco cosa sta succedendo.
Un’era televisiva durata 37 anni potrebbe essere giunta al capolinea, o forse no. Striscia la Notizia è davvero stata cancellata dai palinsesti Mediaset? A fare chiarezza, o meglio, ad alimentare le speranze dei fan, è Ezio Greggio, storico volto del TG satirico ideato da Antonio Ricci. In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, il conduttore ha risposto alla domanda diretta sulla presunta chiusura dello show dell'access prime time di Canale 5. Le sue parole descrivono uno scenario ancora in bilico, ma denso di affetto per lo storico format:
Per quanto riguarda Striscia, dopo il mancato ritorno a settembre 2025 e una breve parentesi in prima serata all'inizio del 2026, il programma è gradualmente sparito dal palinsesto. A confermare l'incertezza sul futuro del format ci sono anche i movimenti degli storici inviati, ormai impegnati altrove (come Moreno Morello e Jimmy Ghione), e il completo silenzio sui profili social ufficiali, fermi con gli aggiornamenti dalla scorsa estate.
Le parole di Greggio richiamano quanto dichiarato in precedenza da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti, quando l'AD di Cologno Monzese aveva confermato che l'azienda stava facendo "tutte le valutazioni del caso". Mentre gli spettatori si chiedono se si tratti di un addio definitivo o di un momentaneo stand-by, l'affetto del pubblico per il programma e per le sue battute storiche rimane invariato.