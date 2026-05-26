Stroncato dai critici ma amato dagli spettatori: il nuovo film Netflix con Rosamund Pike è subito divisivo

Pubblicazione: 26 maggio alle 22:00

Rosamund Pike è ormai abituata a recitare in progetti che dividono, ma Ladies First, la sua nuova commedia Netflix co-protagonista con Sacha Baron Cohen, ha portato questa dinamica a livelli estremi: 18% di gradimento tra i critici professionisti su Rotten Tomatoes, contro un rispettabile 68% tra il pubblico. Un divario questo che racconta molto più di una semplice divergenza di gusti.

Non è la prima volta che l'attrice britannica,, si trova al centro di reazioni contrastanti. Il suo recente thriller Hallow Road aveva registratotra i critici ma solo il. Il dramma Netflix I Care a Lot aveva seguito un percorso simile:, ma un deludente. Con Ladies First, però, i ruoli si sono invertiti completamente.

La commedia high-concept, firmata Netflix e diretto dalla britannica Thea Sharrock, punta a dire qualcosa di importante sul sessismo nel mondo aziendale, ma secondo i recensori professionisti manca completamente il bersaglio. Le stroncature si concentrano su una gestione del tema considerata grezza e superata, su tentativi comici che cadono nel vuoto, e sullo spreco di due talenti del calibro di Pike e Baron Cohen, lasciati a navigare a vista in un copione che non sa dove vuole andare.

Rosamund Pike e Sacha Baron Cohen in Ladies First, fonte: Netflix

Ma gli spettatori comuni raccontano una storia diversa, con le recensioni del pubblico su Rotten Tomatoes che lodano Ladies First come una rappresentazione autentica del sessismo aziendale, definendola esilarante come commedia. Emerge inoltre un dettaglio significativo: più di una recensione del pubblico si riferisce esplicitamente al basso punteggio critico, suggerendo che dietro le bocciature dei professionisti ci sia un pregiudizio di genere.

Comunque ilcollocanella fascia media della filmografia di Pike secondo gli spettatori di Rotten Tomatoes.rimane il, seguito da. Ladies First si posiziona esattamente un punto percentuale, a dimostrazione che il pubblico non la considera affatto un disastro.

Questa polarizzazione rivela un pattern interessante nella carriera recente dell'attrice, poiché Ladies First rappresenta il terzo film consecutivo in cui Pike ottiene punteggi solidi dal pubblico ma viene stroncata dalla critica, dopo In the Grey e Now You See Me: Now You Don't. L'ultimo suo lavoro ad invertire questa dinamica era stato proprio Hallow Road, apprezzato dai critici ma non dagli spettatori. Curiosamente, Saltburn era riuscito a trovare un equilibrio: 72% tra i critici, 79% tra il pubblico. Un caso raro, considerando la tendenza della star britannica ad attirare progetti divisivi per natura. Segnaliamo che Ladies First è attualmente disponibile in streaming su Netflix, dove gli abbonati possono formarsi la propria opinione su una commedia che sta generando un bel chiacchiericcio online.