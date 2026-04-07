Su Netflix, c'è una serie thriller che vi terrà incollati allo schermo per ore

Pubblicazione: 07 aprile alle 13:04

Nel panorama affollato dei thriller disponibili sulle piattaforme di streaming, dove Hulu, Peacock e Prime Video si contendono l'attenzione degli spettatori con proposte sempre più ardite, Netflix sta consolidando una posizione di dominio assoluto nel genere. E se da anni la piattaforma ci ha abituato a titoli diventati cult come You, o a proposte più recenti come il trippy e oscuramente comico Something Very Bad Is Going to Happen, c'è una serie del 2025 che si sta ritagliando uno spazio particolare nell'immaginario degli appassionati di misteri e colpi di scena.



Parliamo di The Hunting Wives, adattamento dell'omonimo romanzo di May Cobb che ha debuttato il 21 luglio 2025 e che continua a macinare visualizzazioni e discussioni online. Ma cosa rende questa serie così irresistibile da trasformarla in una delle proposte più binge-worthy del catalogo Netflix?



La storia ruota attorno a Sophie O'Neill, interpretata da una magnetica Brittany Snow, una donna che arriva nella piccola cittadina texana di Maple Brook portandosi dietro un passato oscuro che desidera disperatamente lasciarsi alle spalle. Proveniente dal Massachusetts e totalmente estranea alla vita di provincia del Sud degli Stati Uniti, Sophie cerca di ricostruire la propria esistenza in un ambiente completamente nuovo. Ed è proprio in questo contesto che incontra le "mogli cacciatrici" del titolo: un gruppo di casalinghe texane che vivono al massimo, tra feste sfrenate e una vita sociale tanto intensa quanto apparentemente perfetta.

The Hunting Wives - Netflix

L'adattamento Netflix ha preso il materiale di partenza e lo ha trasformato in qualcosa di più grande, amplificando l'elemento mistero e inserendo una quantità di twist narrativi che tengono lo spettatore costantemente sul filo del rasoio. Tradimenti, omicidi e rivelazioni si susseguono in una narrazione che non risparmia i colpi di scena, creando quella sensazione di "ancora un episodio" che caratterizza le serie più coinvolgenti.



Un elemento centrale del successo dello show è sicuramente il cast. Se Malin Akerman ruba la scena nei panni di Margo Banks, un'anti-villain sorprendentemente sfaccettata e simpatica nonostante tutto, è Brittany Snow a portare sulle spalle l'intera struttura narrativa. La sua Sophie è un personaggio complesso, capace di evocare empatia anche quando la trama si fa più assurda e i cadaveri iniziano ad accumularsi. Snow dimostra ancora una volta perché è diventata la scelta preferenziale per qualsiasi miniserie thriller degna di questo nome.



Il 2025 è stato infatti l'anno della consacrazione definitiva dell'attrice nel genere. Oltre a The Hunting Wives, Snow ha brillato nel cupo thriller The Beast in Me su Netflix e nel documentario true crime Murdaugh: Death in the Family. Tre progetti completamente diversi per tono e approccio narrativo: The Hunting Wives gioca sul camp e sul divertimento quasi eccessivo, The Beast in Me abbraccia un'oscurità quasi opprimente, mentre Murdaugh si muove nei territori del crimine reale. Eppure Snow riesce a essere la colonna portante di tutte e tre le produzioni, garantendo quella credibilità emotiva che trasforma storie potenzialmente inverosimili in esperienze coinvolgenti.

The Hunting Wives - Netflix

La prima stagione di The Hunting Wives si conclude con un cliffhanger che ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso, evocando per molti versi l'atmosfera di Pretty Little Liars ma con una maturità narrativa decisamente superiore. Per un momento è sembrato che quello shock finale sarebbe rimasto senza risposta, una di quelle frustrazioni che caratterizzano le serie cancellate prematuramente. Ma Netflix ha ascoltato il pubblico: la seconda stagione è stata confermata, promettendo di sciogliere i nodi irrisolti e di regalare un'altra dose di quella adrenalina narrativa che ha reso la prima stagione così memorabile.