Su RaiPlay c’è un thriller psicologico italiano che ti inganna fino all’ultimo minuto

Pubblicazione: 22 luglio alle 13:51

Tutte le mie notti riesce a tenere lo spettatore con il fiato sospeso. C'è una casa isolata, due protagoniste dai segreti inconfessabili e una lunga notte destinata a cambiare tutto. È proprio questa la formula di questo film del 2018 diretto da Manfredi Lucibello, oggi disponibile su RaiPlay. Presentato nello stesso anno alla Festa del Cinema di Roma, il lungometraggio rappresenta il debutto del regista nel cinema di finzione e sceglie una strada poco battuta nel panorama italiano: quella del thriller psicologico, dove il vero motore della suspense non è l'azione, ma la mente dei personaggi.

In questo modo il pubblico si trova costretto a mettere continuamente in discussione ciò che vede, trasformando ogni dialogo in un possibile indizio e ogni silenzio in una nuova domanda. La protagonista della storia è, una giovane ragazza che attraversa la notte in preda al panico. Convinta di essere inseguita, accetta il passaggio offertole da una donna sconosciuta,, senza immaginare che quell'incontro sia destinato a cambiare radicalmente il suo destino.

Veronica la conduce in una villa appartata, dove cerca di rassicurarla, offrendole un rifugio sicuro e tutto ciò di cui sembra aver bisogno dopo gli eventi traumatici vissuti poche ore prima. Sara racconta di lavorare come prostituta e di essere sfuggita agli uomini responsabili della morte della sua migliore amica. Quella che inizialmente appare come una semplice confessione, però, si trasforma progressivamente in qualcosa di molto più complesso. Veronica continua a porre domande sempre più precise, spingendo la giovane a ricostruire i fatti e a confrontarsi con ricordi che sembrano frammentari e contraddittori.

Una scena di Tutte le mie notti - Fonte: Rai Cinema

Con il passare delle ore emerge che nulla è realmente casuale. La donna che l'ha accolta custodisce infatti un ruolo decisamente più importante nella vicenda, mentre la verità sull'omicidio e sui personaggi coinvolti assume contorni sempre più sfumati. Il film accompagna così lo spettatore verso un finale che modifica il significato dell'intera storia, dimostrando come le apparenze possano essere profondamente ingannevoli.

L'aspetto più interessante diè la scelta di costruire la tensione quasi esclusivamente attraverso il confronto tra le due protagoniste. La maggior parte della vicenda si svolge infatti, uno spazio chiuso che diventa una sorta di laboratorio psicologico Qui il tempo sembra fermarsi, mentre ogni conversazione aggiunge un nuovo tassello a un puzzle che appare impossibile da completare fino agli ultimi minuti.

Manfredi Lucibello rinuncia volutamente ai classici meccanismi del thriller d'azione. Non punta sull'adrenalina degli inseguimenti o sulla spettacolarità della violenza, ma preferisce lavorare sui dubbi, sulle omissioni e sulla fragilità dei ricordi: è un continuo esercizio di interpretazione, perchè ciò che appare vero in una scena può essere completamente ribaltato poco dopo, alimentando un senso di inquietudine che cresce costantemente.

Gran parte dell'efficacia del film passa inevitabilmente attraverso le interpretazioni delle sue protagoniste. Benedetta Porcaroli, oggi tra le attrici italiane più apprezzate della sua generazione, interpreta Sara con grande intensità, restituendo tutte le contraddizioni di una ragazza traumatizzata e costretta a fare i conti con un passato che continua a riaffiorare. Al suo fianco troviamo Barbora Bobulova, che veste i panni di Veronica. Il suo personaggio alterna empatia, freddezza e mistero, mantenendo costantemente il pubblico nell'incertezza sulle sue reali intenzioni. Completano il cast Alessio Boni, nei panni dell'imprenditore Federico Vincenti, figura centrale nella vicenda, insieme a Barbara Chichiarelli e Giordano De Plano, che contribuiscono ad arricchire il mosaico narrativo.

La sceneggiatura, sviluppata insieme a Tommaso Agnese, concentra quasi tutta la narrazione nell'arco di una sola notte. Una scelta che amplifica il senso di isolamento e rende ogni minuto sempre più opprimente. Anche la regia segue questa filosofia: pochi ambienti, fotografia essenziale e una costante attenzione ai volti delle protagoniste, dai quali emergono paure, sospetti e verità mai del tutto dichiarate. Chi cerca un thriller ricco di azione potrebbe rimanere sorpreso dall'impostazione di Tutte le mie notti. Il film richiede attenzione, pazienza e la disponibilità a lasciarsi guidare da una narrazione che più che mostrare, suggerisce.