Supacell 2 accende i motori: nuove star nel cast e riprese già in corso

Pubblicazione: 02 aprile alle 19:00

C’è un momento preciso in cui si capisce che una serie non è più solo un esperimento riuscito, ma un piccolo fenomeno destinato a durare: quando iniziano a filtrare indiscrezioni sulla stagione successiva ancora prima che tutto sia ufficiale. È quello che sta succedendo con Supacell, il progetto britannico di Netflix che ha sorpreso pubblico e addetti ai lavori con un’idea semplice sulla carta, ma molto più complessa nella sua esecuzione.

Un casting che non è solo ampliamento

La seconda stagione è già in lavorazione, e le prime informazioni che emergono raccontano qualcosa di più di un semplice seguito.

Le nuove aggiunte al cast non seguono la logica classica del “più personaggi, più caos”. Da quello che emerge, la produzione sta lavorando su figure che sembrano costruite per espandere il mondo, non per riempirlo.

Questo dettaglio cambia la prospettiva: non si tratta solo di introdurre nuovi volti, ma di ridefinire le dinamiche già viste. Alcuni personaggi secondari della prima stagione, infatti, potrebbero guadagnare spazio in modo meno prevedibile, quasi laterale.

C’è anche un indizio curioso: durante alcune sessioni di casting, pare siano stati cercati attori con background non necessariamente televisivo, ma teatrale o addirittura provenienti da contesti urbani specifici. Una scelta che suggerisce un ritorno forte all’identità street della serie, senza compromessi.

Le riprese: Londra non è più solo sfondo

La lavorazione della nuova stagione si sta svolgendo ancora a Londra, ma con una differenza sostanziale: non più solo location riconoscibili, ma spazi più “vissuti”: si parla di quartieri meno centrali, ambientazioni più sporche, meno cinematografiche in senso classico. È come se la città smettesse di essere scenografia per diventare un elemento narrativo attivo.

Un tecnico coinvolto nella produzione – dettaglio emerso quasi per caso – avrebbe raccontato che alcune scene sono state girate in orari improbabili, all’alba o nel cuore della notte, per catturare una luce non replicabile in studio. Non è una scelta neutra: cambia il ritmo visivo e, di conseguenza, la percezione dello spettatore.

Calvin Demba in Netflix's 'Supacell'

Il nodo narrativo: meno spiegazioni, più conseguenze

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la direzione narrativa. Se la prima stagione introduceva i poteri e il contesto, la seconda sembra voler togliere spiegazioni invece che aggiungerle. È un rischio, ma anche una presa di posizione. Il pubblico non verrà accompagnato passo passo: alcune dinamiche resteranno volutamente ambigue, lasciando spazio a interpretazioni.

Qui emerge un’intuizione meno ortodossa: Supacell potrebbe smettere di comportarsi come una serie sui superpoteri e iniziare a funzionare come un racconto sociale con elementi fantastici. Il baricentro si sposta.

Un dettaglio laterale che dice molto

Durante le prime settimane di lavorazione, un piccolo episodio è circolato tra gli addetti ai lavori: un attore avrebbe chiesto di mantenere un accessorio personale – un orologio non di scena – durante alcune riprese e la produzione ha accettato.

Non è un dettaglio fondamentale per la trama, ma racconta qualcosa del clima creativo: una certa libertà, quasi controllata, che raramente si vede in produzioni di questo livello.

Cosa aspettarsi davvero

Più che una semplice seconda stagione, Supacell sembra voler fare un salto di identità. Non necessariamente verso qualcosa di più grande, ma verso qualcosa di più preciso. Il rischio è evidente: meno spiegazioni, più stratificazione, una narrazione meno accomodante. Ma è anche ciò che potrebbe trasformarla da serie interessante a titolo davvero memorabile.

E forse è proprio qui che si gioca la partita: non nel sorprendere ancora, ma nel decidere quanto lasciare irrisolto.

© Immagini Netflix