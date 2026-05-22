Super Mario Galaxy - Il film non si accontenta della corsa al miliardo, ma è approdato anche sulle piattaforme streaming

Pubblicazione: 22 maggio alle 14:00

Super Mario Galaxy - Il film, uscito nelle sale il primo aprile, rappresenta il sequel diretto di Super Mario Bros. - Il film del 2023, pellicola che aveva incassato oltre 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo. Questa nuova avventura animata, ancora una volta diretta da Aaron Horvath e Michael Jelenic, si conferma come il film di maggior successo del 2026 fino a questo momento. Con un incasso mondiale che ha raggiunto i 964 milioni di dollari, il lungometraggio è sulla buona strada per superare il traguardo del miliardo entro la fine di maggio, diventando così il primo blockbuster dell'anno a raggiungere questa cifra storica.



Per chi non fosse riuscito a vedere il film al cinema o per chi desiderasse rivivere questa avventura fantasy dal divano di casa, arriva una buona notizia. Il film è disponibile in formato digitale a partire da martedì 19 maggio su piattaforme come Prime Video, Fandango at Home e Apple TV. Il prezzo di acquisto digitale è fissato a 19,99 euro.



Il successo commerciale di entrambi i film dedicati all'idraulico più famoso del mondo dei videogiochi rende praticamente inevitabile un terzo capitolo della serie. Nonostante Universal non abbia ancora rilasciato comunicazioni ufficiali, un recente comunicato stampa di Universal Pictures International Spain potrebbe aver svelato qualche indizio. L'azienda ha infatti riservato la data del 12 aprile 2028 per un "Untitled Illumination/Nintendo Event Film", un film evento senza titolo prodotto da Illumination e Nintendo.

Considerando che entrambi i film di Super Mario sono stati realizzati proprio da questa partnership, è lecito pensare che la release del 2028 possa essere il terzo capitolo della fortunata serie animata. Tuttavia, al momento non c'è nessuna conferma ufficiale né da parte di Universal né da Nintendo, e resta ancora da scoprire quali personaggi e quali star del doppiaggio torneranno per questo eventuale seguito.



Il fenomeno Super Mario al cinema dimostra come le proprietà intellettuali dei videogiochi possano tradursi in successi cinematografici di portata globale, soprattutto quando supportate da una produzione di qualità e da un cast di talento. L'universo Nintendo, con i suoi personaggi iconici riconosciuti da generazioni di giocatori in tutto il mondo, si è dimostrato una miniera d'oro per l'industria dell'intrattenimento, aprendo la strada a possibili futuri adattamenti di altri franchise del colosso giapponese.