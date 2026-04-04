Super Mario Galaxy il Film: pubblico e critica si dividono, ma gli incassi vanno alle stelle

Pubblicazione: 04 aprile alle 10:30

Super Mario Galaxy il Film sta vivendo uno dei fenomeni più polarizzanti del cinema contemporaneo: mentre la critica storce il naso, il pubblico accorre in massa nelle sale tributando al sequel un gradimento quasi plebiscitario. Su Rotten Tomatoes, la piattaforma che aggrega recensioni professionali e opinioni degli spettatori, il divario è abissale: 91% di approvazione da parte del pubblico contro un magro 43% della critica specializzata.



Non è la prima volta che l'idraulico baffuto di Nintendo si trova al centro di un terremoto valutativo. Il franchise di Super Mario al cinema ha sempre vissuto questa schizofrenia: da una parte i fan nostalgici, pronti a esaltarsi per ogni Easter egg e riferimento ai videogiochi, dall'altra i recensori professionali che cercano profondità narrativa, sviluppo dei personaggi e sceneggiature solide. The Super Mario Galaxy Movie porta questa tensione a nuovi estremi.



Il film diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic riporta sullo schermo Chris Pratt nei panni di Mario, affiancato da Anya Taylor-Joy come Principessa Peach e Charlie Day come Luigi. Questa volta l'avventura si espande oltre il Regno dei Funghi, proiettando i protagonisti in una missione galattica per affrontare Bowser Jr. Il cast si arricchisce di nuovi nomi: Brie Larson, Donald Glover e Glen Powell si uniscono alla squadra, mentre personaggi iconici come Yoshi e Rosalina fanno finalmente il loro debutto cinematografico.

Una scena del film Super Mario Galaxy Il Film, fonte: Illumination Pictures





Proprio qui si annida il cuore della divisione critica. I recensori professionisti hanno puntato il dito contro una sceneggiatura ritenuta troppo sottile, archi narrativi poco sviluppati per Mario e Rosalina, e un cast talmente affollato da non permettere ai singoli personaggi di respirare. Matthew Fogel, sceneggiatore del film, avrebbe secondo i critici sacrificato la sostanza sull'altare dello spettacolo visivo e della quantità di riferimenti al mondo videoludico.



Il pubblico, però, racconta una storia completamente diversa. Oltre 1000 recensioni verificate su Rotten Tomatoes testimoniano un entusiasmo travolgente. La nostalgia gioca un ruolo fondamentale: vedere personaggi amati da decenni prendere vita sul grande schermo, riconoscere citazioni a Star Fox, il tirannosauro, i baby Mario e Luigi che muovono le nocche mentre Yoshi appare in primo piano, tutto questo crea un'esperienza emotiva che trascende le considerazioni puramente cinematografiche.



I social media sono esplosi di reazioni positive, specialmente per l'overload di tenerezza garantito da Yoshi e dalle stelle Luma. La connessione tra Rosalina e Peach ha acceso discussioni appassionate, mentre la scena post-credits ha generato aspettative altissime per un eventuale terzo capitolo, nonostante alcune perplessità sul design di un nuovo personaggio misterioso rivelato nel finale.

Peach e Mario in una scena di Super Mario Galaxy il Film, fonte: Illumination Pictures





Il verdetto del botteghino, però, non lascia spazio a dubbi. Super Mario Galaxy il Film ha incassato 34,5 milioni di dollari nel primo mercoledì di aprile, stabilendo un nuovo record per quel periodo dell'anno e superando i 31,7 milioni del predecessore. Le proiezioni parlano di un incasso domestico che potrebbe raggiungere i 186 milioni di dollari, cifra appena sotto i 204 milioni dell'originale del 2023. Per il 2026, si profila come il film di maggior successo prima dell'arrivo dei blockbuster estivi.



Con questi numeri e questo gradimento popolare, è solo questione di tempo prima che lo studio annunci ufficialmente un terzo capitolo. La scena post-credits ha già gettato le basi, introducendo elementi che promettono di espandere ulteriormente l'universo. La formula è collaudata, il pubblico è conquistato, il botteghino sorride.