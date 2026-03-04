Super Mario Galaxy Il Film: rivelata la durata del film Nintendo (ed è la più estesa di sempre)

Pubblicazione: 04 marzo alle 16:10

Il prossimo aprile, i fan di Mario potranno finalmente immergersi in una nuova avventura cosmica: Super Mario Galaxy – Il Film. La notizia più sorprendente riguarda la durata, recentemente svelata dalle prime liste dei cinema: il film durerà 98 minuti, sei minuti in più rispetto all'originale del 2023, diventando così la pellicola più lunga mai realizzata da Nintendo, a eccezione del live-action del 1993. Nonostante sia pensato principalmente per un pubblico giovane, questa maggiore durata offre più spazio per sviluppare personaggi e ambientazioni, regalando a Mario e Luigi una vera “galactic stretch” nelle loro nuove avventure. Con un cast vocale stellare, ritorni dei protagonisti e nuovi personaggi misteriosi, l’attesa per l’uscita è già altissima.

Super Mario Galaxy -Il Film -©Nintendo

Dopo il successo globale de, chepromette di ampliare l’esperienza cinematografica grazie a un racconto più lungo e ricco di dettagli. Il sequel, prodotto da Illumination, si colloca tra i film più importanti dello studio, con le aspettative che schizzano alle stelle, visto che trae ispirazione da uno dei capitoli più amati del brand.

Il film porterà Mario, Luigi e Peach al di fuori del Regno dei Funghi, esplorando ambientazioni galattiche inedite e introducendo nuovi alleati e nemici. Oltre ai già annunciati Rosalina, Bowser Jr. e Yoshi, già annunciato nella scena post-credit del primo film, trailer e leaks suggeriscono possibili apparizioni di Birdo e addirittura Wario, anche se la produzione non ha confermato ufficialmente la presenza di quest’ultimo. La trama rimane in gran parte segreta, aumentando la curiosità dei fan.

Dal punto di vista del cast, oltre a Chris Pratt e Charlie Day, sono, con Matthew Fogel alla sceneggiatura e Aaron Horvath e Michael Jelenic alla regia. La voce di Yoshi non è ancora stata svelata.

L’uscita nelle sale è fissata per il 1 aprile 2026, aprendo la stagione cinematografica primaverile con una delle attese più grandi per fan di tutte le età. Tra nuovi mondi da esplorare, personaggi da scoprire e una durata senza precedenti, Super Mario Galaxy – Il Film si prepara a conquistare il pubblico come mai prima d’ora.