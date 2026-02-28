Superman: Zack Snyder dice la sua opinione sulla versione di James Gunn

Pubblicazione: 28 febbraio alle 10:05

Dopo anni di silenzio strategico, Zack Snyder ha finalmente parlato apertamente del Superman di James Gunn, il film che nel 2025 ha segnato il rilancio definitivo del DC Universe. Le sue parole, arrivate durante un'intervista al podcast Happy, Sad, Confused, hanno sorpreso molti per il tono genuinamente elogioso e privo di quell'asprezza che spesso caratterizza i passaggi di testimone hollywoodiani. Riferendosi sia al successo del primo capitolo che all'attesissimo Man of Tomorrow, il cui inizio delle riprese è previsto per quest'anno, ha voluto dire la sua sui progetti di Gunn. Un endorsement che vale doppio, considerando che Snyder stesso aveva costruito un intero universo cinematografico DC prima del cambio di rotta della Warner Bros.

"Il Superman di James, che è straordinario, e i migliori auguri a loro, non vedo l'ora di vedere il prossimo film, è semplicemente fantastico. Ovviamente, James è unico nel suo modo di raccontare storie, nella sua capacità di canalizzare mitologia e cultura pop in quello che considererei iconico e un punto di vista molto particolare che è sia toccante che divertente. È il migliore in questo che io possa pensare, e credo che sia un grande custode di quel mondo. Quindi, sai, è positivo. È ottimo per i fan". - Zack Snyder

Una valutazione che va oltre la semplice cortesia professionale.: l'epicità mitologica del personaggio più iconico dei fumetti con la leggerezza pop che ha reso film come Guardiani della Galassia fenomeni culturali di massa. Non è un caso che Snyder abbia usato il termine "singular", singolare, come a sottolineare l'irripetibilità di quell'approccio.





Le dichiarazioni di Snyder arrivano in un momento particolare per l'universo DC al cinema. Man of Tomorrow, il seguito del Superman di Gunn previsto per il 9 luglio 2027, vedrà David Corenswet nei panni dell'Uomo d'Acciaio affrontare una sfida senza precedenti: un'alleanza forzata con Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult, per contrastare l'arrivo di Brainiac. Sarà la prima volta che il villain alieno, uno dei più pericolosi nella mitologia DC, riceverà un adattamento live-action di alto profilo, con Lars Eidinger a dargli vita.



Il Superman di Gunn è attualmente disponibile in home video e streaming, mentre l'attesa per Man of Tomorrow continua a crescere. Le parole di Snyder, lungi dall'essere un semplice passaggio di consegne, sembrano benedire una nuova era per l'Uomo d'Acciaio, riconoscendo che ogni tempo ha il suo Superman e ogni Superman ha bisogno del giusto narratore. E a volte, la grandezza sta proprio nel saper riconoscere quando qualcun altro può portare avanti la torcia in modo diverso, ma altrettanto luminoso.