Pubblicazione: 22 novembre alle 08:15

Ci sono serie televisive che, anche dopo la conclusione, continuano a vivere nell'immaginazione del pubblico. Supernatural è senza dubbio una di queste, e a sei anni dall'ultimo episodio l'idea di rivedere Sam e Dean Winchester sembra tutt'altro che impossibile. A riaccendere le speranze dei fan è stato Jared Padalecki, interprete di Sam, che ha raccontato come immaginerebbe un possibile sequel della serie cult. E la sua proposta contiene un dettaglio particolarmente sorprendente: i due fratelli potrebbero tornare sulla Terra senza sapere come ci siano arrivati, dando inizio a un mistero completamente nuovo.

Intervistato da Collider, l'attore ha spiegato di essere ancora interessato a riprendere il personaggio che lo ha accompagnato per quindici stagioni, dal 2005 al 2020., tuttavia, dovrebbe avvenire attraverso un progetto molto diverso dalla serie originale, soprattutto per quanto riguarda la durata e l'impegno richiesto agli interpreti.non immagina infatti un'altra stagione composta da venti episodi,, capace di raccontare una storia completa senza richiedere agli attori di trascorrere gran parte dell'anno sul set.

“Non credo che nessuno di noi voglia rifare Supernatural come abbiamo fatto dalla prima alla quindicesima stagione”, ha spiegato, sottolineando quanto siano cambiate le rispettive vite negli ultimi anni. Oggi sia Padalecki sia Jensen Ackles, interprete di Dean Winchester, hanno nuove responsabilità familiari e professionali. Tornare ai ritmi produttivi del passato, quando le riprese potevano occupare circa nove mesi all'anno, sarebbe quindi particolarmente complicato.La soluzione ideale potrebbe arrivare da un'altra serie molto amata dal pubblico: Una mamma per amica.

Supernatural, fonte: Prime Video

L'attore ha infatti citato il revival realizzato da Netflix nel 2016, Una mamma per amica: Di nuovo insieme, come possibile modello per il ritorno di Supernatural. “Idealmente, per me sarebbe qualcosa di simile al revival di Una mamma per amica: quattro episodi da 90 minuti, da girare in due o tre mesi”, ha raccontato. Una formula che permetterebbe di riportare sullo schermo i personaggi originali senza dover affrontare una produzione lunga come quella delle precedenti stagioni. Ma è soprattutto la possibile trama del sequel ad aver attirato l'attenzione degli appassionati.

Attenzione:l. Come ricorderanno gli spettatori, la quindicesima stagione si conclude. Dean perde la vita durante una caccia, mentre Sam riesce a costruirsi una famiglia e a invecchiare prima di. L'ultima scena, offrendo una conclusione emozionante a una storia durata quindici anni. Proprio da questo epilogo potrebbe partire il progetto immaginato da Padalecki.

L'attore vorrebbe che i due fratelli si risvegliassero improvvisamente sulla Terra, senza alcun ricordo di ciò che li ha riportati nel mondo dei vivi. Non saprebbero chi sia intervenuto, perché siano tornati e soprattutto quale missione li aspetti. “Sam e Dean si svegliano e sono sulla Terra. Non sanno perché siano tornati, non sanno come ci siano arrivati e c'è qualcosa che devono scoprire e risolvere”, ha spiegato Padalecki. Un'idea che permetterebbe di recuperare uno degli elementi più amati della serie originale: il mistero che accompagna i due protagonisti mentre cercano di comprendere le forze soprannaturali con cui devono confrontarsi.

Supernatural, fonte: Prime Video

Il ritorno dalla morte non sarebbe certamente una novità nell'universo di Supernatural, visto che nel corso delle quindici stagioni, infatti, Sam e Dean hanno più volte attraversato il confine tra la vita e l'aldilà, ritrovandosi coinvolti in vicende legate ad angeli, demoni e altre entità sovrannaturali. Questa volta, però, la situazione assumerebbe un significato differente. I Winchester avevano finalmente raggiunto la pace, e il loro improvviso ritorno sulla Terra potrebbe suggerire l'esistenza di una minaccia talmente importante da richiedere nuovamente il loro intervento.

Padalecki non ha fornito ulteriori dettagli sull'identità di. La sua proposta, per il momento, rimane quindi un'idea narrativa, senza una sceneggiatura ufficialmente annunciata. C'è invece una possibilità che l'attore ha escluso categoricamente: realizzare un prequel con gli interpreti originali., infatti, sarebbe poco credibile chiedere a lui e, considerando quanto tempo sia trascorso dalla prima stagione.

“L'unica cosa che non possiamo fare è un prequel, perché sembriamo molto più vecchi rispetto a ventuno o venticinque anni fa”, ha osservato con ironia. Per questo motivo, un eventuale progetto dovrebbe necessariamente guardare avanti, raccontando qualcosa di nuovo anziché cercare di ricreare le atmosfere dei primi anni. Non è la prima volta che Jared Padalecki manifesta il desiderio di tornare nell'universo di Supernatural. Già in precedenti interviste aveva spiegato di essere favorevole a una continuazione, purché esistessero una storia convincente e le condizioni necessarie per rendere giustizia ai personaggi.

Supernatural, fonte: Prime Video

Anche Jensen Ackles ha più volte lasciato aperta la possibilità di riprendere il ruolo di Dean, dimostrando che l'affetto degli interpreti per la serie non si è esaurito con la conclusione del 2020. Negli anni successivi, il franchise ha inoltre cercato di espandersi attraverso The Winchesters, serie prequel dedicata a John e Mary, i genitori dei due protagonisti. Il progetto, tuttavia, è stato cancellato dopo una sola stagione, senza riuscire a costruire una nuova avventura televisiva di lunga durata.

Più recentemente,si sono ritrovati anche nell'universo di The Boys, offrendo agli spettatori l'occasione di vedere nuovamente insieme alcuni dei volti più amati di Supernatural, sebbene in ruoli completamente differenti. Un incontro che ha inevitabilmente alimentato il desiderio di assistere a una vera reunion dei Winchester. Al momento, però, non esiste alcuna conferma ufficiale. Nessuna emittente o piattaforma ha annunciato un progetto in produzione e le dichiarazioni di Padalecki non devono essere interpretate come l'anticipazione di un ritorno già deciso.

Resta comunque particolarmente interessante il fatto che l'interprete di Sam abbia già immaginato un modo concreto per continuare la storia, partendo proprio da quel finale che sembrava aver chiuso definitivamente le avventure dei due fratelli. E forse è proprio questo l'aspetto più affascinante della sua proposta: non cancellare l'addio del 2020, ma trasformarlo nel punto di partenza di un nuovo mistero. Perché, nell'universo di Supernatural, persino la pace eterna potrebbe non essere sufficiente a tenere Sam e Dean Winchester lontani da un'ultima caccia.