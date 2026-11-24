Pubblicazione: 24 novembre alle 13:53

Il cinema incontra l'intelligenza artificiale, la creatività si confronta con le nuove tecnologie e i linguaggi audiovisivi esplorano possibilità inedite. Dal 27 al 29 novembre 2026, il GAMM – Game Museum di Roma ospiterà la prima edizione di VISIONARIA – International Festival of AI Cinema & Creativity, una manifestazione internazionale dedicata all'evoluzione del cinema e delle industrie creative nell'era dell'intelligenza artificiale.

Organizzato daUn appuntamento che riunisceper riflettere sulle trasformazioni in atto e sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Un confronto che aprirà ufficialmente tre giornate dedicate al dialogo tra intelligenza artificiale, arte e industria cinematografica. La prima edizione di VISIONARIA si avvale del supporto di importanti realtà editoriali e media del panorama italiano: BadTaste, ScreenWorld, CinemaSerieTv, Prompt Magazine e Radio Roma, che accompagneranno il festival in qualità di media partner, contribuendo a raccontare e diffondere i contenuti, gli ospiti e le opere protagoniste di questa prima edizione.

Venerdì 27 novembre il festival si aprirà alle ore 15.00 con la tavola rotonda che vedrà protagonisti Pupi Avati, Michele Lo Foco, esperto di diritto d'autore e dello spettacolo e Andrea Caperni, Executive Design Director di Sketchin e coordinatore del Master in User Interface Design e AI dello IED. Alle 16.30 spazio al mondo del design con il panel L'IA nel design, con Riccardo Cambò. Dalle 17.30 inizieranno le proiezioni delle categorie Best AI Music Video e Best AI Experimental Film.

saranno presentati Don't Die di Lluis Mundet, Time Travel Hotel di 821 Honey R, Bright Lights – Nothing Ever Changes di Nikolay Semibratov e The Human Echo di Yirong Liu., il pubblico potrà vedere Il Milite Ignoto di Giulio Golfieri, Kingdom Plantae di Selene Citron e Luca Lunardi, I Don't Trust Artistsdi Salvatore Frisina e Chiptide di Emanuele Dainotti. La giornata si concluderà alle

Sabato 28 novembre si ripartirà alle 11.00 con il panel Audit-orium – Dalla post alla pre-produzione. Il suono immersivo nella virtual production, con Jacopo Carreras, co-founder Audit-orium, insieme a Francesco Sapio, Ceo Red Hot Studio, dedicato all'evoluzione del sound design e alle nuove possibilità della produzione virtuale.

Alle 14.00 il programma proseguirà con un incontro con i registi Omar Rashid e Francesco Carrozzini, due protagonisti del panorama audiovisivo contemporaneo. Alle 15.00 spazio alle categorie Best AI Short Form Content e Best AI Documentary. La selezione Best AI Short Form Content comprende Mortal Bones di Orazio Bernardi, The Critic di KP Singh, Do Not Wake the Original di Jen Chuang e Frida: From the Heart di Aurora Moro.

Persaranno invece proiettati Interviste Artificiali di Giuseppe Rossi e Lens of Change: The End or a New Beginning? di Tomasz Sanpruch.

Domenica 29 novembre la terza e ultima giornata sarà dedicata a una riflessione più ampia sul futuro delle professioni creative e sul rapporto tra tecnologia, cultura e industria. Alle 11.00 Esmeralda Moretti sarà protagonista del panel L'IA e il futuro delle industrie creative.

Alle 15.00 si terrà la tavola rotonda La critica ai tempi dell'IA, con Valentina Ariete, Emanuele Rauco e Fabio Ferzetti, per approfondire come l'intelligenza artificiale stia trasformando anche il modo di raccontare, interpretare e giudicare il cinema.

Persono in programma Wires di Massimiliano Russo, The Scent Lingers di Nan Su, The Monster in My House di Francesco Gori e The Magical Journey of Robi Smiles di Roberto Corona.presenterà invece SYMBIOGENESIS di Елена Стрижкова, Seven Minutes Left di Alessandro Acquadro, E.T.E.N.E.B.R.I.S – Beneath the Lesser Gods di Liborio Savio Ciufo, Intrusive di Andrea Mattia Grieco e The City of Miracles – La Città dei Miracoli di Michele Montresor.Visionaria è un progetto prodotto e organizzato da