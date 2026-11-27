Pubblicazione: 27 novembre alle 12:38

Dalle strade dei quartieri popolari di Napoli fino alle bacheche di milioni di utenti: la parabola di Rita De Crescenzo diventa ora un racconto seriale. Il 30 novembre 2026 debutta su Prime Video Svergognata, docuserie in tre episodi diretta da Francesco Lettieri e prodotta da Groenlandia in collaborazione con la piattaforma e in associazione con Anemone, con la produzione di Matteo Rovere e Leonardo Godano.

Conosciuto per lo sguardo visivo sviluppato tra il cinema di Ultras e l'immaginario musicale di Liberato e Calcutta, Lettieri sposta l'obiettivo su uno dei fenomeni più discussi dei social italiani. Lontano dal ritmo frenetico dei video di pochi secondi, il progetto sceglie il passo dell'osservazione ravvicinata per capiredi dividere l'opinione pubblica, fino a finire al centro delle cronache nazionali come accaduto a inizio 2025 con l'ondata di visitatori a Roccaraso.

La narrazione si muove su tre piani che si intrecciano lungo i tre episodi suddivisi tra le dirette quotidiane, le iniziative commerciali, l'abbraccio continuo dei follower e le reazioni accese di chi la critica senza sconti e il ritorno alle radici, la memoria delle fragilità vissute, il nodo delle dipendenze affrontato senza filtri e il confronto diretto con gli affetti più stretti, a partire dal figlio Rosario.

Infine la protagonista di cimenta un una sfida inedita: quella della recitazione. Davanti a un copione, tra prove, insicurezze e il desiderio di misurarsi con un linguaggio diverso da quello della rete. Accanto al noto volto social e al suo mondo familiare, la docuserie apre lo sguardo al contesto culturale e mediatico con gli interventi di Daniela Collu, Antonio Pascale, Isabella De Silvestro, Peppe Pace e del deputato Francesco Emilio Borrelli.

Come sottolineato dallo stessosignifica inevitabilmente esporsi al dibattito, ma anche provare a leggere senza scorciatoie le radici sociali, la marginalità e la fame di visibilità che alimentano questo tipo di popolarità. Dopo l'ospitata aben più estesa: tre puntate in streaming per guardare oltre il rumore della viralità.