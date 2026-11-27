Svergognata su Prime Video: Francesco Lettieri firma la docuserie su Rita De Crescenzo, ecco quando esce
Dal 30 novembre su Prime Video arriva Svergognata, la docuserie in tre episodi firmata da Francesco Lettieri su Rita De Crescenzo tra TikTok, famiglia e polemiche.
Dalle strade dei quartieri popolari di Napoli fino alle bacheche di milioni di utenti: la parabola di Rita De Crescenzo diventa ora un racconto seriale. Il 30 novembre 2026 debutta su Prime Video Svergognata, docuserie in tre episodi diretta da Francesco Lettieri e prodotta da Groenlandia in collaborazione con la piattaforma e in associazione con Anemone, con la produzione di Matteo Rovere e Leonardo Godano.
La narrazione si muove su tre piani che si intrecciano lungo i tre episodi suddivisi tra le dirette quotidiane, le iniziative commerciali, l'abbraccio continuo dei follower e le reazioni accese di chi la critica senza sconti e il ritorno alle radici, la memoria delle fragilità vissute, il nodo delle dipendenze affrontato senza filtri e il confronto diretto con gli affetti più stretti, a partire dal figlio Rosario.
Infine la protagonista di cimenta un una sfida inedita: quella della recitazione. Davanti a un copione, tra prove, insicurezze e il desiderio di misurarsi con un linguaggio diverso da quello della rete. Accanto al noto volto social e al suo mondo familiare, la docuserie apre lo sguardo al contesto culturale e mediatico con gli interventi di Daniela Collu, Antonio Pascale, Isabella De Silvestro, Peppe Pace e del deputato Francesco Emilio Borrelli.