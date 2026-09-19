Svolta per Tredici Pietro: il figlio di Gianni Morandi debutta come attore nel biopic su Lucio Dalla
Tredici Pietro debutta come attore nel biopic su Lucio Dalla: il rapper interpreterà suo padre Gianni Morandi da giovane. Scopri il cast e le anticipazioni.
Pietro Morandi, noto al grande pubblico con lo pseudonimo di Tredici Pietro, si prepara a fare il suo grande esordio come attore in un progetto di straordinaria importanza emotiva e culturale. Il giovane rapper e cantautore, infatti, interpreterà proprio suo padre Gianni Morandi da giovane all'interno del nuovo biopic dedicato all'indimenticabile Lucio Dalla. La notizia, che sta già facendo il giro del web e conquistando gli appassionati di serie tv e cinema, accende i riflettori su uno dei titoli più attesi della prossima stagione audiovisiva. Una scelta di casting che unisce finzione e realtà, trasformandosi in un suggestivo omaggio familiare e artistico.
Il legame con la figura di Lucio Dalla ha radici recenti ma particolarmente forti nel percorso di Tredici Pietro. Già sul palco del Festival di Sanremo, l'artista aveva sorpreso pubblico e critica esibendosi nella serata delle cover con il brano Vita , storico capolavoro nato proprio dal sodalizio artistico e umano tra Dalla e Gianni Morandi, affiancato da papà Gianni in un duetto memorabile. Quella che sembrava una semplice e toccante ospitata sanremese si è rivelata il preludio di un coinvolgimento ben più profondo nel mondo del cinema.
Il biopic, intitolato provvisoriamente Lucio e prodotto da Rai Fiction in collaborazione con Compagnia Leone Cinematografica, promette di scavare a fondo nella vita privata e pubblica del celebre cantautore bolognese. La regia è stata affidata ad Ambrogio Lo Giudice, che firma anche la sceneggiatura insieme a Stefano Sardo. Le riprese prenderanno ufficialmente il via a Bologna, città natale e rifugio creativo di Dalla, dove per l'occasione è stata persino ricostruita la casa della sua infanzia in piazza Cavour, per poi toccare altri luoghi chiave come i leggendari studi Fonoprint e la splendida cornice di Sorrento (città che ha ispirato la nascita della celeberrima Caruso).