Svolta per Tredici Pietro: il figlio di Gianni Morandi debutta come attore nel biopic su Lucio Dalla

Pubblicazione: 19 settembre alle 10:30

Pietro Morandi, noto al grande pubblico con lo pseudonimo di Tredici Pietro, si prepara a fare il suo grande esordio come attore in un progetto di straordinaria importanza emotiva e culturale. Il giovane rapper e cantautore, infatti, interpreterà proprio suo padre Gianni Morandi da giovane all'interno del nuovo biopic dedicato all'indimenticabile Lucio Dalla. La notizia, che sta già facendo il giro del web e conquistando gli appassionati di serie tv e cinema, accende i riflettori su uno dei titoli più attesi della prossima stagione audiovisiva. Una scelta di casting che unisce finzione e realtà, trasformandosi in un suggestivo omaggio familiare e artistico.

Per Pietro si tratta di una svolta professionale radicale. Negli ultimi anni, l'artista ha lavorato duramente per costruire un percorso musicale autonomo,cercando di affrancarsi dall'inevitabile etichetta di "figlio d'arte" e da un cognome così ingombrante. Tuttavia, il destino ha deciso di rimescolare le carte in tavola, portandolo a fare i conti con le proprie radici proprio davanti alla macchina da presa.

Il legame con la figura di Lucio Dalla ha radici recenti ma particolarmente forti nel percorso di Tredici Pietro. Già sul palco del Festival di Sanremo, l'artista aveva sorpreso pubblico e critica esibendosi nella serata delle cover con il brano Vita , storico capolavoro nato proprio dal sodalizio artistico e umano tra Dalla e Gianni Morandi, affiancato da papà Gianni in un duetto memorabile. Quella che sembrava una semplice e toccante ospitata sanremese si è rivelata il preludio di un coinvolgimento ben più profondo nel mondo del cinema.

Il biopic, intitolato provvisoriamente Lucio e prodotto da Rai Fiction in collaborazione con Compagnia Leone Cinematografica, promette di scavare a fondo nella vita privata e pubblica del celebre cantautore bolognese. La regia è stata affidata ad Ambrogio Lo Giudice, che firma anche la sceneggiatura insieme a Stefano Sardo. Le riprese prenderanno ufficialmente il via a Bologna, città natale e rifugio creativo di Dalla, dove per l'occasione è stata persino ricostruita la casa della sua infanzia in piazza Cavour, per poi toccare altri luoghi chiave come i leggendari studi Fonoprint e la splendida cornice di Sorrento (città che ha ispirato la nascita della celeberrima Caruso).

Il ruolo del protagonista adulto è stato affidato a Valentino Aquilano, cantante e attore pugliese che da anni porta avanti un tributo musicale a Dalla eAccanto a lui, il cast si arricchisce di volti noti del cinema italiano: Stefano Pesce interpreterà il poeta Roberto Roversi, mentre a Giovanna Mezzogiorno dovrebbe andare il ruolo di Jole, la madre di Lucio.