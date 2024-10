Sydney Sweeney contro i paparazzi: "La mia sicurezza a rischio"

Pubblicazione: 05 ottobre alle 12:50

In un profilo pubblicato da Glamour per la serie Women of the Year, Sydney Sweeney ha raccontato un recente episodio in cui dei paparazzi si sono presentati a casa sua e hanno cercato di contrattare con la sua famiglia affermando che avrebbero lasciato la proprietà solo in cambio della possibilità di scattare delle foto dell'attrice in bikini.

L'attrice ha spiegato di trovarsi sempre più spesso coinvolta in situazioni estreme che violano la sua privacy, con i paparazzi che sono arrivati a infastidire la sua famiglia nella loro casa in Florida. Non è chiaro quando sia accaduto l'episodio, ma potrebbe riferirsi a degli articoli pubblicati dalla rivista scandalistica Page Six a giugno (per i quali diversi utenti, sui social, avevano accusato l'attrice di essere stata lei stessa a chiamare i fotografi). Secondo il suo racconto, i paparazzi avrebbero detto ai suoi parenti: "Se le dite di uscire in bikini, scattiamo delle foto e poi ce ne andiamo".

"Perché dovrei chiamare i paparazzi a casa mia, con i miei cugini e la mia famiglia presenti, mentre sono nel mio giardino?" si è difesa. "Ho delle foto di questi tipi che si nascondono nei cespugli con dei kayak nell’oceano. Sono arrivati alle 8 di mattina e se ne sono andati solo alle 4 del pomeriggio. Dovrei poter stare a casa mia sentendomi sicura e a mio agio".

Nonostante Sweeney affermi che la presenza dei fotografi non la disturba più di tanto, la cosa che la preoccupa è quanto facilmente le persone possano scoprire dove si trova: "Quando queste foto vengono pubblicate, la mia sicurezza è a rischio. Tutti sanno dove sono. Ora ci sono barche che passano e li sento dire, ‘Questa è la casa di Sydney Sweeney.’ È come se ci fosse un tour delle star nel mio giardino".

Recentemente Sweeney è comparsa in Immaculate.