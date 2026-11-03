Sydney Sweeney potrebbe essere la prossima Bond girl: una leggenda di 007 rompe il silenzio
Sydney Sweeney potrebbe essere la prossima Bond girl secondo Trina Parks, leggenda di 007. Tutti i dettagli sul casting e il futuro della saga.
Il nome di Sydney Sweeney continua a rimbalzare nei corridoi di Hollywood con una frequenza che tradisce qualcosa di più di una semplice popolarità passeggera. Questa volta, l'attrice ventisettenne entrata nell'immaginario collettivo grazie a Euphoria e The White Lotus potrebbe essere destinata a un ruolo che ogni interprete femminile sogna almeno una volta nella carriera: la Bond girl del prossimo capitolo della saga di 007. A suggerirlo non è una voce qualunque dei tabloid, ma Trina Parks, figura storica nell'universo bondiano. Parks, oggi settantanovenne, ha scritto una pagina importante della storia del cinema nel 1971 quando interpretò Thumper in Agente 007 - Una cascata di diamanti, diventando la prima Bond girl nera della franchise. Il suo parere, dunque, ha un peso specifico che va oltre la semplice opinione di una veterana: rappresenta un ponte tra l'epoca d'oro di Sean Connery e il futuro ancora da scrivere della spia più famosa del cinema.
Ed è proprio su questo terreno che l'attrice americana sembra possedere le carte in regola. Sydney Sweeney ha costruito la sua carriera scegliendo personaggi complessi e sfaccettati, da Cassie Howard nella serie HBO a Olivia Mossbacher in The White Lotus, fino ai ruoli più recenti in Anyone But You e Immaculate. La sua capacità di bilanciare vulnerabilità e forza, sensualità e intelligenza, corrisponde esattamente a ciò che il franchise di Bond sembra cercare per il suo futuro. Parks ha inoltre sottolineato come per il cinema moderno e per il futuro di Bond, il pubblico voglia vedere accanto all'agente segreto "una donna indipendente che ha il controllo della propria sessualità". Qualità che Sweeney, secondo l'attrice storica, possiede pienamente. Non si tratta più di creare damigelle in pericolo o semplici conquiste da catalogo, ma personaggi femminili tridimensionali, con agency narrativa propria.
Già lo scorso luglio, Parks aveva lanciato un altro messaggio chiaro ai produttori della saga: il prossimo James Bond dovrebbe essere monogamo, o quanto meno più selettivo nelle sue conquiste amorose, per riflettere il mondo moderno. "Certo, vorrei che mantenessero il romanticismo, ma forse senza dargli una moltitudine di partner", aveva spiegato sempre al Telegraph. "Non voglio che le donne vadano semplicemente a letto con lui solo perché è attraente. Dovrebbe essere una donna con cui lui deve dimostrare di essere degno di essere il suo partner a letto". Un approccio che sembra rispecchiare perfettamente la direzione presa dalla saga negli ultimi anni, con Daniel Craig che nell'ultimo capitolo No Time to Die aveva mostrato un Bond padre e definitivamente legato sentimentalmente a Madeleine Swann, interpretata da Léa Seydoux. La monogamia emotiva, se non proprio fisica, era già entrata nell'universo di 007.
Sydney Sweeney, con la sua immagine di donna contemporanea che controlla la propria carriera e la propria immagine pubblica, rappresenterebbe una scelta coraggiosa e simbolicamente rilevante. La sua presenza porterebbe sullo schermo non solo un volto amato dal pubblico giovane e internazionale, ma anche un tipo di femminilità che rifiuta le categorie rigide, capace di essere glamour senza essere oggettificata, seducente senza essere passiva. Naturalmente, al momento si tratta solo di speculazioni e suggestioni autorevoli. Né la produzione di Bond né l'attrice americana hanno confermato contatti o trattative. Ma il fatto che una figura storica come Trina Parks abbia pubblicamente endorsato Sweeney non è un dettaglio da sottovalutare. Nel mondo dello spettacolo, e particolarmente nell'universo Bond dove la tradizione pesa quanto l'innovazione, certe benedizioni contano.