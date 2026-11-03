Sydney Sweeney potrebbe essere la prossima Bond girl: una leggenda di 007 rompe il silenzio

Pubblicazione: 03 novembre alle 10:58

Il nome di Sydney Sweeney continua a rimbalzare nei corridoi di Hollywood con una frequenza che tradisce qualcosa di più di una semplice popolarità passeggera. Questa volta, l'attrice ventisettenne entrata nell'immaginario collettivo grazie a Euphoria e The White Lotus potrebbe essere destinata a un ruolo che ogni interprete femminile sogna almeno una volta nella carriera: la Bond girl del prossimo capitolo della saga di 007. A suggerirlo non è una voce qualunque dei tabloid, ma Trina Parks, figura storica nell'universo bondiano. Parks, oggi settantanovenne, ha scritto una pagina importante della storia del cinema nel 1971 quando interpretò Thumper in Agente 007 - Una cascata di diamanti, diventando la prima Bond girl nera della franchise. Il suo parere, dunque, ha un peso specifico che va oltre la semplice opinione di una veterana: rappresenta un ponte tra l'epoca d'oro di Sean Connery e il futuro ancora da scrivere della spia più famosa del cinema.





In un'intervista concessa al Telegraph,. "Sydney farebbe un lavoro meraviglioso",. "Ha interpretato una gamma piuttosto ampia di ruoli e fondamentalmente ha il controllo della sua identità sessuale. Non è solo un'attrice di talento, ma possiede quello stile classico hollywoodiano e quella compostezza che funzionano davvero bene per i suoi progetti e per il suo brand".. Dalle prime incarnazioni puramente decorative degli anni Sessanta, passando per le spy girl più combattive degli anni Novanta con Pierce Brosnan, fino alle partner paritarie dell'era Daniel Craig,Ed è proprio su questo terreno che l'attrice americana sembra possedere le carte in regola., da Cassie Howard nella serie HBO a Olivia Mossbacher in The White Lotus, fino ai ruoli più recenti in Anyone But You e Immaculate. La sua capacità di bilanciare vulnerabilità e forza, sensualità e intelligenza, corrisponde esattamente a ciò che il franchise di Bond sembra cercare per il suo futuro."una donna indipendente che ha il controllo della propria sessualità". Qualità che Sweeney, secondo l'attrice storica, possiede pienamente. Non si tratta più di creare damigelle in pericolo o semplici conquiste da catalogo, ma

Già lo scorso luglio, Parks aveva lanciato un altro messaggio chiaro ai produttori della saga: il prossimo James Bond dovrebbe essere monogamo, o quanto meno più selettivo nelle sue conquiste amorose, per riflettere il mondo moderno. "Certo, vorrei che mantenessero il romanticismo, ma forse senza dargli una moltitudine di partner", aveva spiegato sempre al Telegraph. "Non voglio che le donne vadano semplicemente a letto con lui solo perché è attraente. Dovrebbe essere una donna con cui lui deve dimostrare di essere degno di essere il suo partner a letto". Un approccio che sembra rispecchiare perfettamente la direzione presa dalla saga negli ultimi anni, con Daniel Craig che nell'ultimo capitolo No Time to Die aveva mostrato un Bond padre e definitivamente legato sentimentalmente a Madeleine Swann, interpretata da Léa Seydoux. La monogamia emotiva, se non proprio fisica, era già entrata nell'universo di 007.





. Debbie McWilliams, storica casting director che ha contribuito a scegliere Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig nel corso degli anni, ha spiegato in un'intervista precedente quanto sia essenziale che Bond "mantenga un enigma totale"."è quello che sono le spie". "Non abbiamo bisogno di sapere dove va a fare shopping o chi sono i suoi genitori, o dove vive", aveva aggiunto. "Ha la licenza di uccidere, e dobbiamo crederci. Se non ci credi, hai perso il pubblico"., capaci di sparire nel personaggio piuttosto che sovrapporre la propria personalità pubblica a quella di Bond., con la sua immagine di donna contemporanea che controlla la propria carriera e la propria immagine pubblica,. La sua presenza porterebbe sullo schermo non solo un volto amato dal pubblico giovane e internazionale, ma anche un tipo di femminilità che rifiuta le categorie rigide, capace di essere glamour senza essere oggettificata, seducente senza essere passiva.. Né la produzione di Bond né l'attrice americana hanno confermato contatti o trattative. Ma il fatto che una figura storica come Trina Parks abbia pubblicamente endorsato Sweeney non è un dettaglio da sottovalutare.