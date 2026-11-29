Pubblicazione: 29 novembre alle 16:01

A quasi trent'anni dall'uscita de Il mistero di Sleepy Hollow, uno dei film più riconoscibili della carriera di Tim Burton, Hollywood si prepara a riportare sul grande schermo la leggenda del Cavaliere senza testa. Questa volta, però, la storia non ruoterà principalmente attorno alle indagini di Ichabod Crane. Sydney Sweeney sarà la protagonista di Hollow, una nuova interpretazione del celebre racconto di Washington Irving che Sony Pictures ha acquisito nei mesi scorsi e che promette di rivoluzionare la prospettiva dalla quale il pubblico ha sempre osservato questa vicenda.

Il progetto rappresenta inoltre una tappa importante nella carriera dell'attrice, coinvolta non soltanto davanti alla macchina da presa. La star di Euphoria interpreterà, il personaggio a cuiaveva prestato il volto nel film del 1999. Se nell'opera di Tim Burton la giovane rappresentava soprattutto l'interesse sentimentale, nella nuova pellicola sarà proprio lei a guidare lo spettatore attraverso i misteri di

Il personaggio si ritroverà al centro di un pericoloso triangolo amoroso, in una storia che mescolerà atmosfere gotiche, elementi soprannaturali e tensione psicologica. A occuparsi della sceneggiatura e della regia sarà Lindsey Anderson Beer, già dietro la macchina da presa di Pet Sematary: Bloodlines. Un particolare interessante riguarda proprio l'origine del progetto: Hollow non sarà un remake diretto del lungometraggio di Tim Burton, bensì l'adattamento dell'omonimo romanzo scritto dalla stessa regista, la cui pubblicazione negli Stati Uniti è prevista per l'autunno del 2027.

Sleepy Hollow, fonte: Paramount Pictures

La scrittrice avrà quindi l'opportunità di trasferire personalmente sul grande schermo la propria rilettura del classico della letteratura americana. Nel frattempo, il cast della produzione sta progressivamente prendendo forma. Accanto a Sydney Sweeney troveremo Belmont Cameli, diventato popolare grazie alla serie Off Campus di Prime Video e già apparso nell'adattamento cinematografico del videogioco Until Dawn. L'attore vestirà i panni di Brom Bones, rivale sentimentale di Ichabod Crane, mentre per il ruolo che nel 1999 era stato affidato a Johnny Depp sono state avviate trattative con Nicholas Galitzine, protagonista di Rosso, bianco & sangue blu e Masters of the Universe.

Sydney Sweeney in Una di famiglia, fonte: Lionsgate

Il coinvolgimento dinel progetto va però oltre la semplice interpretazione di Katrina.rappresenterà il primo film della sua nuova società di produzione, nata nell'ambito di. Alla realizzazione della pellicola parteciperà anche, la casa di produzione cofondata da Margot Robbie, che negli ultimi anni ha contribuito alla realizzazione di opere come Barbie e Saltburn. Pubblicato originariamente nel 1820,ha ispirato numerose trasposizioni cinematografiche e televisive.

Prima ancora dell'adattamento di Burton, Disney aveva portato sul grande schermo la leggenda nel film d'animazione Le avventure di Ichabod e Mr. Toad del 1949. Nel 2013 era invece arrivata la serie televisiva Sleepy Hollow, andata avanti per quattro stagioni e caratterizzata da una rilettura in chiave contemporanea della vicenda. Per Sydney Sweeney, il ritorno alle atmosfere horror rappresenta inoltre una naturale prosecuzione del percorso intrapreso con Immaculate – La prescelta, il film del 2024 che l'aveva vista impegnata anche come produttrice.

Dopo aver esplorato l'orrore religioso, l'attrice avrà dunque l'occasione di confrontarsi con uno dei racconti gotici più celebri della cultura americana. Al momento Sony Pictures non ha ancora comunicato una data di uscita ufficiale per Hollow. La curiosità maggiore resta legata al modo in cui Lindsey Anderson Beer riuscirà a proporre una versione riconoscibile ma sufficientemente diversa da quella di Tim Burton, affidando a Katrina Van Tassel il compito di raccontare una leggenda che, da oltre due secoli, continua ad affascinare il pubblico.