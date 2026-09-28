Sydney Sweeney sarà Britney Spears? Il biopic accende le prime ipotesi sul casting

Pubblicazione: 28 settembre alle 18:36

Sydney Sweeney potrebbe interpretare Britney Spears sul grande schermo, ma al momento non c'è alcuna conferma ufficiale. Il nome dell'attrice è emerso tra quelli associati al biopic che Universal Pictures sta sviluppando a partire da The Woman in Me, l'autobiografia pubblicata dalla popstar nel 2023. L'indiscrezione arriva mentre il film è ancora nelle prime fasi di sviluppo e il casting non è stato definito. A complicare ulteriormente il quadro ci sono però le recenti dichiarazioni del regista Jon M. Chu, che ha spiegato di non essere ancora concentrato sulla scelta della protagonista. Per questo, più che un annuncio, quella su Sweeney resta una delle prime ipotesi circolate attorno al progetto.

Britney Spears in Crossroads fonte: Youtube

. Al momento Universal non ha annunciato l'interprete di Britney Spears. La situazione è stata resa ancora più chiara dalle parole di Jon M. Chu. in un intervista a settembre, il regista ha spiegato di ricevere moltissime proposte e audizioni, ma di non essere ancora nella fase del casting. Il lavoro attuale riguarda soprattutto la costruzione del film e della sua storia. Anche Liz Meriwether, incaricata di scrivere la sceneggiatura, ha descritto il progetto come ancora nelle fasi iniziali. Di conseguenza, il rumor su Sweeney va letto nel contesto di una produzione che non ha ancora raggiunto il momento della scelta della protagonista.

Il nome di Sweeney non è l'unico comparso nelle speculazioni sul casting. Negli ultimi anni sono state associate al ruolo anche Millie Bobby Brown e Addison Rae, mentre le indiscrezioni più recenti citano inoltre Bailee Madison e Kylie Schultz. Nel caso di Brown, l'interesse è particolarmente noto, l'attrice aveva già raccontato nel 2022, durante il Drew Barrymore Show, di aver pensato alla possibilità di interpretare Britney, spiegando il legame che sentiva con la storia di una giovane artista cresciuta sotto i riflettori. Anche Kylie Schultz ha cercato pubblicamente di attirare l'attenzione del progetto attraverso contenuti social dedicati alle performance della Spears. Nessuno di questi nomi, però, rappresenta al momento un casting ufficiale.

Il film, invece, è un progetto concreto. Universal ha acquisito i diritti di The Woman in Me nel 2024, affidando la regia a Jon M. Chu e la produzione a Marc Platt. Nel luglio 2026 è stato inoltre annunciato l'ingresso di Liz Meriwether, creatrice di New Girl e co-creatrice di Dying for Sex, come sceneggiatrice. Il memoir di Spears costituisce la base del racconto e ripercorre la sua infanzia, gli inizi nel Mickey Mouse Club, l'ascesa mondiale con la musica pop, la pressione esercitata dai media e i tredici anni della conservatorship, terminata nel 2021. Britney Spears è coinvolta nel progetto fin dall'annuncio iniziale e il film nasce quindi direttamente dall'adattamento della sua autobiografia.

Sydney Sweeney in Tutti Tranne Te fonte: Prime Video