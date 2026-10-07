Sylvester Stallone, il lato oscuro dell’infanzia: il padre violento e una madre che non lo accettava

Pubblicazione: 07 ottobre alle 14:21

Prima di diventare Rocky Balboa, prima di trasformarsi in John Rambo e prima ancora di diventare una delle star più famose del cinema mondiale, Sylvester Stallone è stato un bambino che cercava disperatamente un posto nel mondo. La sua storia personale, riletta oggi attraverso The Steps, memoir pubblicato in Italia da Rizzoli, restituisce un ritratto molto più complesso dell'attore. E al centro di questo racconto ci sono soprattutto due figure: sua madre Jacqueline “Jackie” Stallone e suo padre Frank Stallone Sr. Due genitori che, secondo i ricordi dell'attore, ebbero su di lui un'influenza profondissima, ma in modi molto diversi.

Potevo diventare la regina degli Stati Uniti se non fossi nato tu!

Uno degli aspetti più dolorosi raccontati da Stallone riguarda il rapporto con la madre. L'attore sostiene di essere cresciuto con la consapevolezzaNon si tratta soltanto della distanza affettiva. Nel suo racconto, Jackie arrivò a dirgli chela sua stessa nascita aveva rappresentato per lei un ostacolo alla vita che avrebbe voluto vivere:

Sono ricordi estremamente duri, che Stallone ripropone a distanza di decenni senza nascondere quanto abbiano inciso sulla sua autostima. La cosa più significativa, però, è ciò che lui sostiene di aver trasformato in seguito: il bisogno di dimostrare il proprio valore. Da ragazzo non aveva certamente il profilo ideale della futura star. Aveva difficoltà fisiche conseguenti alla nascita, un'evidente asimmetria del volto e un modo di parlare che lo rendeva facilmente riconoscibile. A scuola veniva preso in giro e il suo aspetto diventò una delle prime cose contro cui dovette combattere.

Quella caratteristica che Hollywood avrebbe poi trasformato in un tratto distintivo, inizialmente era per lui una fonte di vergogna. È difficile non vedere, col senno di poi, un legame con la filosofia di Rocky: non importa partire svantaggiati, conta continuare a salire. Se il rapporto con la madre fu segnato soprattutto dalla mancanza di affetto, quello con il padre fu dominato, secondo il racconto di Stallone, dalla durezza.

Frank Stallone Sr., pugliese emigrato negli Stati Uniti,. Sylvester racconta di aver ricevuto da lui soprattutto critiche e di essere stato considerato poco intelligente. La parola che più di altre sarebbe rimasta impressa nella memoria dell'attore era proprio “”, utilizzata dal padre come una sorta di soprannome. Ma c'è un episodio particolarmente emblematico. Quando Stallone era adolescente, padre e figlio si trovarono faccia a faccia durante una discussione mentre stavano lavorando. La tensione arrivò al punto che entrambi impugnarono un martello. Nessuno colpì l'altro.

Per Stallone, quella fu una sorta di prima vittoria. Non tanto perché avesse sconfitto fisicamente il padre, quanto perché per la prima volta aveva trovato il coraggio di opporsi. È un episodio che sembra quasi uscito dalla sceneggiatura di uno dei suoi film. Eppure, proprio per questo, racconta molto dell'uomo prima ancora che della star. Il punto più interessante del memoir non è stabilire semplicemente chi avesse ragione o torto nella famiglia Stallone. È capire come quell'ambiente abbia contribuito a costruire la personalità dell'attore.

Stallone stesso riconosce che quella durezza gli è rimasta addosso. Per anni ha identificato la forza con la capacità di resistere, incassare e non mostrare debolezza. È una filosofia che ha poi trasferito direttamente sul grande schermo. Rocky non è il pugile più talentuoso del mondo. Rambo non è semplicemente un super-soldato. Entrambi sono uomini feriti che continuano ad andare avanti quando tutto sembra suggerire il contrario. Un dettaglio che rende ancora più interessante la parabola di Stallone: i suoi personaggi più famosi non nascono soltanto dall'immaginazione di uno sceneggiatore, ma sembrano contenere qualcosa della sua stessa esperienza.

Quando Stallone arriva a New York alla fine degli anni Sessanta per tentare la strada del cinema,Vive periodi di estrema difficoltà, riceve una lunga serie di rifiuti e arriva persino a dormire per strada. Hollywood gli dice che il suo aspetto non è quello giusto. La sua voce non è quella giusta.. Ma proprio quella serie infinita di “no” finisce per alimentare la sua ostinazione.

Quando scrive Rocky, la situazione raggiunge il punto di svolta. Gli studios sono interessati alla sceneggiatura, ma non vogliono necessariamente lui come protagonista. Stallone, invece, insiste. Non vuole semplicemente vendere la storia: vuole interpretare Rocky. La decisione si rivelerà determinante. Il film del 1976 diventa un fenomeno mondiale e trasforma un attore praticamente sconosciuto in una star. Il successo di Rocky inaugura una carriera che attraverserà decenni e generi, con Stallone sempre più legato a personaggi costruiti attorno alla resistenza e alla capacità di rialzarsi. Il memoir The Steps ripercorre proprio questo tragitto, dalle difficoltà dell'infanzia fino alla consacrazione del primo Rocky.

Stallone ha costruito per decenni un'immagine pubblica basata sulla forza fisica. Muscoli, combattimenti, imprese impossibili e personaggi che sembrano non avere paura di nulla. Eppure, rileggendo oggi la sua vita, emerge un'altra realtà: quella forza potrebbe essere stata anche una corazza. L'attore ha raccontato di aver compreso soltanto molto tardi cosa significasse realmente sentirsi amato e di aver trascorso gran parte della propria esistenza concentrato sull'obiettivo di non diventare un fallito. Forse il vero personaggio che Stallone ha interpretato per tutta la vita è sempre stato lui stesso.