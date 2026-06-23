Tale e Quale Show, nuova giuria all'orizzonte: due addii cambiano tutto nella prossima edizione. Chi ci sarà al loro posto?

Pubblicazione: 23 giugno alle 14:01

Con l'estate televisiva ancora nel vivo e gli impegni legati agli eventi musicali della stagione, Carlo Conti guarda già avanti. Il conduttore toscano è infatti al lavoro sulla prossima edizione di Tale e Quale Show, uno dei programmi di punta di Rai 1, che tornerà in autunno con una formula in parte rinnovata. Se da un lato l'attenzione del pubblico è concentrata sulla scelta dei concorrenti che si cimenteranno nelle celebri imitazioni canore, dall'altro cresce la curiosità attorno alla composizione della giuria. Ed è proprio su questo fronte che emergono le novità più significative.

Le indiscrezioni delle ultime settimane delineano uno scenario piuttosto chiaro: due dei componenti più conosciuti del tavolo dei giudiciSe confermate, si tratterebbe di una decisione che segna una svolta per il programma, soprattutto considerando il peso che entrambi hanno avuto nelle dinamiche dello show. Negli ultimi anni la giuria è diventata un elemento fondamentale di, non soltanto per le valutazioni tecniche ma anche per i momenti di intrattenimento, le battute e gli scambi con il conduttore.

L'uscita di scena riguarderebbe Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello: due grandi nomi che aprono inevitabilmente interrogativi sul futuro assetto del programma. Per il pubblico più affezionato si tratta di un cambiamento importante, destinato a modificare l'atmosfera che ha caratterizzato le ultime edizioni. Tra le molte voci che circolano, una sembra essere l'unica vera conferma: la permanenza di Cristiano Malgioglio.

Giuria di Tale e Quale Show - Fonte: Rai

Negli ultimi anni Malgioglio è diventato uno dei protagonisti assoluti del programma grazie al suo stile inconfondibile, alle osservazioni spesso imprevedibili e a una personalità che catalizza molto l'attenzione del pubblico. La sua presenza garantisce continuità a uno show che, pur rinnovandosi, non vuole rinunciare agli elementi che hanno contribuito al successo delle recenti edizioni. Se le uscite sembrano ormai quasi delineate, resta invece aperta la questione delle sostituzioni. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c'è quello di Elettra Lamborghini.

Negli ultimi anni Lamborghinipassando dal ruolo di ospite e opinionista a quello di conduttrice di programmi importanti. La sua crescita professionale è stata evidente e la sua presenza in giuria rappresenterebbe una scelta in grado di intercettare un pubblico trasversale, soprattutto tra le fasce più giovani. Per la Rai potrebbe essere anche un modo per rafforzareche sta interessando diversi programmi della rete ammiraglia. L'artista e conduttrice ha dimostrato di sapersi muovere con disinvoltura in contesti differenti, alternando leggerezza e capacità comunicativa. Qualità che potrebbero adattarsi bene allo spirito di Tale e Quale Show.

Più complessa appare invece la scelta relativa all'altro seggio della giuria. Sempre secondo le indiscrezioni, i nomi maggiormente accreditati sarebbero quelli di Enrico Brignano e Alessandro Siani. Entrambi vantano un rapporto consolidato con il pubblico televisivo e possiedono caratteristiche che potrebbero funzionare all'interno del programma. Brignano porterebbe una comicità più diretta e una grande esperienza teatrale, mentre Siani garantirebbe ironia, spontaneità e una forte empatia con il pubblico. Il nodo principale riguarda però la disponibilità. Sia Brignano sia Siani sono infatti impegnati in tournée e progetti professionali che potrebbero rendere complicata una presenza costante durante tutta la stagione. Per questo motivo la decisione definitiva potrebbe richiedere ancora tempo.