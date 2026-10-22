Tale e Quale Show, scintille tra Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio: cosa è successo in diretta
Elettra Lamborghini sbotta contro Cristiano Malgioglio a Tale e Quale Show: tensione in giuria, vecchie ruggini e un botta e risposta che fa discutere.
La tensione tra Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio torna protagonista a Tale e Quale Show. Durante la puntata del programma di Rai 1, i due giurati sono stati protagonisti di un botta e risposta che non è passato inosservato. A far discutere sono state soprattutto le parole della cantante, che, spazientita dagli interventi del collega, si è lasciata andare a uno sfogo destinato a catturare l'attenzione del pubblico. Tutto è cominciato dopo l'esibizione di Andrea Perroni, impegnato nell'imitazione di Luca Carboni.
Dalla sua postazione, la cantante ha commentato con una frase molto diretta: "Ma chi se ne frega. E sti cavoli! Raga, ma parliamo di Luca Carboni!". Malgioglio ha proseguito il suo discorso, ribadendo di essere una persona sincera e di non avere problemi a esprimere giudizi negativi quando un'esibizione non lo convince. La Lamborghini, tuttavia, ha insistito nel manifestare il proprio disappunto, arrivando a dire: "Ma non ce ne frega niente. Ma che ce frega, dai". Uno scambio che ha acceso l'attenzione sulla giuria di Tale e Quale Show e sul rapporto tutt'altro che disteso tra i due protagonisti.
Le scintille in studio non sembrano essere un episodio isolato. Tra Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio esistono infatti precedenti attriti, che negli ultimi anni hanno alimentato la curiosità degli appassionati di gossip televisivo. Nell'estate del 2023, Malgioglio aveva criticato alcuni atteggiamenti attribuiti alla cantante e al suo entourage in occasione del Padova Pride Village. Elettra aveva replicato pubblicamente, contestando la ricostruzione e invitando il collega a confrontarsi direttamente con lei.
Il confronto tra i due giurati apre inevitabilmente interrogativi sul clima dietro le quinte dello show condotto da Carlo Conti. Resta da capire se le divergenze siano destinate a rimanere semplici frecciatine televisive oppure se emergeranno nuovi chiarimenti nelle prossime puntate. Per il momento, il botta e risposta ha riportato sotto i riflettori un rapporto segnato da vecchie incomprensioni e nuove tensioni. E mentre il pubblico continua a commentare l'accaduto, la curiosità si sposta sulla prossima puntata di Tale e Quale Show: Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio riusciranno a mettere da parte le divergenze o assisteremo a un nuovo confronto in diretta?