Tale e Quale Show, tutte le imitazioni della prossima puntata: da Alicia Keys a Geolier, le assegnazioni

Pubblicazione: 06 ottobre alle 14:40

La nuova puntata di Tale e Quale Show si prepara a cambiare ancora una volta le carte in tavola. Carlo Conti ha già comunicato agli undici concorrenti quali saranno gli artisti da portare sul palco nel prossimo appuntamento, in programma mercoledì 7 ottobre. Un calendario di imitazioni particolarmente variegato, che mette insieme pop internazionale, grandi interpreti italiani, protagonisti della musica contemporanea e icone dello spettacolo.

Il meccanismo del programma, del resto,dopo ogni esibizione bisogna immediatamente pensare alla successiva trasformazione, lavorando su voce, gestualità, look, movimenti e presenza scenica. Le performance vengono realizzate dal vivo, con gli arrangiamenti musicali del maestroe le coreografie affidate ae al corpo di ballo.

Gli occhi saranno inevitabilmente puntati sulla leader della classifica. Selma Ezzine, reduce da due vittorie consecutive, è chiamata a una nuova prova tutt'altro che semplice: questa volta dovrà interpretare Alicia Keys. Dopo essersi imposta nella seconda puntata nei panni di Beyoncé, la concorrente arriva al nuovo appuntamento con l'obiettivo di confermarsi al vertice. La sfida, però, cambia completamente registro. Alicia Keys richiede infatti non soltanto una notevole precisione vocale, ma anche la capacità di restituire quella particolare intensità interpretativa che caratterizza le sue esibizioni.

La curiosità è quindi capire se Selma riuscirà a mantenere lo stesso rendimento delle prime due serate o se il cambio di repertorio consentirà agli inseguitori di accorciare le distanze. Tra le trasformazioni più attese c'è anche quella di Andrea Perroni, attualmente secondo nella graduatoria generale. Dopo essersi misurato con Franco Califano, il concorrente passa a un artista appartenente a tutt'altro universo musicale: Geolier. Sarà una prova interessante soprattutto sul piano dell'interpretazione e della resa scenica. Perroni dovrà infatti confrontarsi con un'identità artistica molto riconoscibile e con un modo di cantare legato alla scena urban e napoletana contemporanea.

Anche, terza in classifica, riceve un'assegnazione di grande peso: sarà. Una trasformazione che potrebbe diventare uno dei momenti più osservati della puntata. Bertè non è soltanto una voce immediatamente riconoscibile, ma anche un personaggio costruito attraverso atteggiamenti, movenze, look e una precisa personalità artistica. Per Morise sarà dunque necessario lavorare sull'insieme, evitando che l'imitazione si limiti alla componente vocale.

Il quadro delle assegnazioni comprende poi una serie di nomi che spaziano attraverso generazioni e generi musicali:

Maddalena Corvaglia dovrà trasformarsi in Geri Halliwell , riportando sul palco una delle protagoniste della stagione d'oro delle Spice Girls. Per lei sarà un cambio di direzione rispetto alla precedente prova nei panni di P!nk.

Stefano Meloccaro vestirà invece i panni di Gianni Morandi , un interprete che appartiene alla storia della musica italiana e che richiede una particolare attenzione non soltanto alla voce, ma anche alla gestualità e all'energia sul palco.

Max Paiella sarà Francesco Gabbani , mentre Paola Perego dovrà interpretare Orietta Berti . Due assegnazioni molto differenti, che metteranno i concorrenti davanti a personalità artistiche altrettanto riconoscibili.

Per Anna Pettinelli arriva invece Doris Day , una delle più celebri interpreti della musica e del cinema americano del Novecento. Una scelta che porta la gara in una dimensione decisamente internazionale e che potrebbe rappresentare una delle prove più particolari della serata.

Vladimir Randazzo sarà chiamato a interpretare Sayf, mentre Jasmine Carrisi affronterà Anna Pepe, nome emergente e particolarmente legato alla scena musicale contemporanea.

A completare il quadro c'è poi la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, chiamata a una prova completamente diversa dalle altre. I due dovranno infatti interpretare Totò e Charlie Chaplin. Non si tratta semplicemente di riprodurre una voce: qui entrano in gioco mimica, fisicità, postura, tempi comici e capacità di evocare due figure che hanno segnato profondamente la storia dello spettacolo. La scelta potrebbe quindi regalare uno dei momenti più originali della puntata, proprio perché porta Tale e Quale Show oltre il terreno della semplice imitazione musicale.

La graduatoria provvisoria rende ancora più interessante il prossimo appuntamento., davanti ad, fermo a quota 118, e, terza con 115. Più indietro troviamo, mentre. Chiude la graduatoria